OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup de nouveaux arrivants sont admissibles à des prestations et à des crédits compte tenu de leur revenu et de leur situation familiale. Vous pourriez les recevoir dès votre arrivée au Canada, même si vous n'avez encore jamais envoyé de déclaration de revenus.

Pour continuer à recevoir ces prestations et ces crédits, vous et votre époux ou conjoint de fait, si vous en avez un, devez tous les deux envoyer votre déclaration de revenus chaque année, même si vous aviez peu ou pas de revenus.

Les nouveaux arrivants ne sont pas tenus d'envoyer de déclaration de revenus avant l'année suivant celle où ils sont devenus résidents aux fins de l'impôt. Par exemple :

Si vous êtes arrivé en 2025 , vous devez envoyer votre déclaration de revenus de 2025 au plus tard le 30 avril 2026.

, vous devez envoyer votre déclaration de revenus de 2025 au plus tard le 30 avril 2026. Si vous êtes arrivé en 2026, vous devez envoyer votre déclaration de revenus de 2026 au plus tard le 30 avril 2027.

Pourquoi faire une déclaration de revenus

Vous devez envoyer votre déclaration de revenus chaque année pour :

recevoir le remboursement qui vous est dû, le cas échéant;

continuer à recevoir des prestations et des crédits, comme : l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH) : versée tous les trois mois, cette prestation, dont une partie peut provenir de programmes provinciaux ou territoriaux, sert à recouvrer en partie la taxe payée sur les produits et les services. l'allocation canadienne pour enfants : cette prestation mensuelle, dont une partie peut provenir de programmes provinciaux ou territoriaux, aide à subvenir aux besoins des enfants.

payer l'impôt que vous devez.

Le plus souvent, l'Agence du revenu du Canada (ARC) tient compte automatiquement de vos prestations et de vos crédits quand vous envoyez votre déclaration de revenus. Cependant, dans certains cas qui concernent l'allocation canadienne pour enfants, vous pourriez devoir remplir des formulaires supplémentaires quand vous faites votre demande. Pour en savoir plus, lisez les critères d'admissibilité à l'allocation canadienne pour enfants.

Date limite pour envoyer sa déclaration

La date limite est le 30 avril 2026. Assurez-vous d'envoyer votre déclaration de revenus à temps et de payer l'impôt dû!



Si vous êtes travailleur autonome

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait étiez des travailleurs autonomes en 2025, vous avez jusqu'au 15 juin 2026 pour envoyer votre déclaration. Cependant, l'impôt dû doit quand même être payé avant le 30 avril 2026.

Ce qu'il faut pour remplir sa déclaration

Numéro d'assurance sociale

Numéro à 9 chiffres nécessaire pour bénéficier des programmes et des prestations du gouvernement, il doit être indiqué sur votre déclaration de revenus.

Si vous n'en avez pas, veuillez faire une demande à Service Canada.

Si Service Canada ne peut pas vous en attribuer un, vous pourriez obtenir un numéro d'identification temporaire de l'ARC.

Renseignements sur le revenu

Vous recevez des feuillets d'impôt (p. ex. T4, T4A, T5 ou T5007) si, par exemple, vous avez travaillé au Canada ou gagné des revenus d'investissement durant l'année.

Habituellement, votre employeur ou votre institution financière vous remettent ces feuillets avant la fin février.

Utilisez-les pour déclarer avec exactitude tous vos revenus gagnés au Canada dans votre déclaration de revenus.

Important : Dans votre déclaration de revenus, vous devez également déclarer les revenus gagnés à l'extérieur du Canada durant la période de l'année où vous étiez considéré comme résident du Canada.

Autres documents et reçus

Conservez les reçus des dépenses admissibles que vous pouvez déclarer dans votre déclaration de revenus, comme : les frais de garde d'enfants; les frais de déménagement; les frais médicaux; les dons de bienfaisance.

Si vous êtes travailleur autonome, conservez tous les reçus de votre entreprise pour déclarer avec exactitude les dépenses de votre entreprise et vos revenus.

Si en 2025 vous avez détenu un bien étranger coûtant plus de 100 000 $, allez à Bilan de vérification du revenu étranger pour savoir si vous devez déclarer ce montant à l'ARC.

Comment remplir votre déclaration

En ligne

C'est l'un des moyens les plus rapides et les plus simples d'envoyer votre déclaration de revenus. La plupart des contribuables, y compris les nouveaux déclarants, qui possèdent l'un des numéros ci-dessous peuvent utiliser un logiciel d'impôt homologué pour préparer leur déclaration de revenus et l'envoyer à l'ARC :

numéro d'assurance sociale;

numéro d'identification temporaire commençant par 01 ou 03.

De nombreux logiciels sont disponibles, et certains sont même gratuits : Trouvez un logiciel d'impôt homologué.

Bon à savoir : Si vous vous inscrivez au dépôt direct et que vous avez envoyé votre déclaration de revenus en ligne, vous pouvez recevoir un remboursement à peine huit jours ouvrables après que votre déclaration aura été traitée.

Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte à l'ARC pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Consultez la section « Après avoir envoyé votre déclaration » plus loin pour savoir quand et comment vous créer un compte après avoir envoyé votre première déclaration.

Vous ne pouvez pas faire votre déclaration en ligne? Vous devrez alors la faire sur papier. Ne vous inquiétez pas! C'est encore une méthode habituelle et acceptée.

Sur papier

Vous devez vous procurer la trousse d'impôt T1 de la province ou du territoire où vous résidiez le 31 décembre 2025.

Avec un préparateur de déclarations de revenus

Moyennant des frais, vous pouvez faire remplir votre déclaration de revenus par un préparateur de déclarations de revenus inscrit et l'envoyer à l'ARC.

Certains d'entre eux, appelés escompteurs, calculent le remboursement d'impôt prévu et vous versent un paiement initial avant d'envoyer votre déclaration de revenus à l'ARC. Ils déduisent leurs frais de votre remboursement, mais ces frais sont réglementés. Si vous faites appel à un escompteur pour remplir votre déclaration de revenus, n'oubliez pas de lui fournir votre adresse. Il en a besoin pour vous envoyer par la poste le remboursement dû, le cas échéant. Pour en savoir plus, allez à Renseignements sur les escompteurs pour les particuliers.

Besoin d'aide pour faire vos impôts?

Vous pouvez obtenir un coup de pouce :

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pouvez vous adresser à un comptoir d'impôts gratuit d'un organisme communautaire.

Si vous êtes travailleur autonome, que vous avez un revenu locatif ou que vous possédez une petite entreprise, vous pouvez demander l'assistance d'un agent de liaison de l'ARC.

Vous pouvez aussi trouver en ligne les réponses dont vous avez besoin, sans appeler l'ARC.

Le robot conversationnel IA générative peut répondre à vos questions en tout temps sur le site Canada.ca.

Comprendre vos impôts est un outil en ligne qui explique à quoi servent les impôts, comment remplir une déclaration de revenus et les avantages à en tirer.

Votre compte à l'ARC vous donne accès à des portails sécurisés et personnalisés, comme Mon dossier, où vous pouvez vérifier votre remboursement ou l'état de votre déclaration , vérifier ou modifier vos renseignements personnels, consulter vos documents fiscaux, et bien plus.

vérifier ou modifier vos renseignements personnels, consulter vos documents fiscaux, et bien plus. Le clavardage en ligne dans Mon dossier vous permet de poser des questions générales ou propres à votre compte directement à un agent, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE).

Après avoir envoyé votre déclaration

Vous recevrez dans votre compte à l'ARC ou par la poste un avis de cotisation qui vous indique :

le montant que vous devez ou le montant qui vous sera remboursé;

le plafond de cotisations au régime enregistré d'épargne-retraite (le cas échéant).

Bon à savoir : Si vous devez de l'argent, l'ARC accepte plusieurs modes de paiement, notamment en ligne. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Pour en savoir plus, allez à Faire un paiement.

L'avis de cotisation peut être utile pour les demandes de citoyenneté ou de parrainage, ou les demandes d'hypothèque ou de prêt. Conservez-le au moins six ans.

Vous avez eu recours aux services d'un escompteur pour préparer votre déclaration? Vérifiez si le remboursement reçu correspond au remboursement indiqué sur l'avis de cotisation, moins les frais de l'escompteur et le montant que vous devez à l'Agence. Si après avoir reçu votre avis de cotisation vous pensez que l'escompteur vous doit plus d'argent, demandez-lui de vérifier vos documents.

C'était votre toute première déclaration de revenus? Dès que vous recevez votre avis de cotisation, vous pouvez vous créer un compte à l'ARC pour consulter et gérer facilement vos renseignements fiscaux en ligne.

L'erreur est humaine! Si, après avoir envoyé votre déclaration, vous vous rendez compte qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une erreur, vous pouvez envoyer une demande pour la faire modifier.

Protégez-vous contre les fraudes

Pour être au courant des arnaques les plus récentes liées aux prestations et à l'impôt; allez à Reconnaître une arnaque.

Lorsqu'elle communique avec un contribuable, l'ARC :

n'exige pas qu'il lui fasse un paiement immédiat par virement Interac®, cryptomonnaie (Bitcoin), carte de crédit prépayée ou carte-cadeau d'un détaillant;

ne le menace pas de l'expulser, de l'arrêter ou de le mettre en prison;

n'utilise pas un langage agressif ou menaçant;

n'organise pas de rencontre dans un lieu public pour percevoir un paiement;

ne lui demande pas de frais pour parler à un agent des centres d'appels;

ne lui demande pas de renseignements personnels ou financiers dans un message vocal ou un courriel.

Si vous recevez un appel où on affirme que vous devez de l'argent à l'ARC, vérifiez le montant que vous devez dans votre compte à l'ARC.

Autres ressources pour les nouveaux arrivants

