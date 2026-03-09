OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Dans ce monde plus dangereux et divisé qu'avant, l'adversité s'intensifie dans les régions que l'on considérait comme étant protégées des tensions mondiales. L'Arctique est au centre de cette transformation. Afin de protéger la souveraineté canadienne et la sécurité collective des Alliés, le nouveau gouvernement du Canada renforce la présence canadienne dans le Nord, resserre ses partenariats économiques et de sécurité et améliore ses capacités de défense nationales.

À ces fins, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Bardufoss et à Oslo, en Norvège, du 13 au 15 mars 2026. À Bardufoss, le premier ministre observera l'exercice Cold Response de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) qui est dirigé par la Norvège. Dans le cadre de cet exercice, des militaires de 14 nations alliées se réunissent au-delà du cercle polaire arctique pour améliorer la préparation, l'interopérabilité et les capacités de défense de l'Alliance. Cet exercice est important, puisqu'il montre la détermination collective de l'OTAN, notamment de ses nouveaux membres, la Suède et la Finlande, à défendre le flanc nord de l'Alliance en ce moment charnière.

À Oslo, le premier ministre Carney rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, pour faire progresser la relation entre le Canada et la Norvège au chapitre du commerce, de l'investissement, de l'énergie propre, des minéraux critiques et de l'aérospatiale. Le premier ministre Carney participera ensuite au Sommet Canada-pays nordiques et y rencontrera d'autres partenaires nordiques afin d'améliorer la coordination géopolitique et la sécurité transatlantique, notamment dans le Nord.

Au cours de sa visite, le premier ministre rencontrera également des chefs d'entreprise afin de positionner le Canada comme une destination de choix pour l'investissement et les capitaux mondiaux, en particulier dans les secteurs de la défense, des minéraux critiques et de l'intelligence artificielle.

Le premier ministre se rendra ensuite à Londres, au Royaume-Uni, où il rencontrera le premier ministre Sir Keir Starmer pour discuter d'un éventail de sujets, dont la défense collective, les transformations économiques mondiales et la situation en cours au Moyen-Orient.

Citation

« Le Canada est et sera toujours un pays de l'Arctique. Face à de nouvelles menaces, nous renforçons la collaboration en matière de défense avec nos partenaires de l'Arctique afin de créer un monde plus fort, plus prospère et plus sûr pour le bien du Canada et de tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite du premier ministre Carney en Norvège depuis son arrivée en poste.

L'exercice Cold Response réunit des militaires de 14 pays, à savoir la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Italie, le Canada, l'Espagne, la Türkiye, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Belgique, qui s'entraînent afin de mener des opérations dans l'Arctique et des conditions hivernales extrêmes.

Lors du Sommet de l'OTAN de 2025 qui s'est tenu à La Haye, le Canada et ses Alliés de l'OTAN ont pris un nouvel engagement en matière d'investissements de défense consistant à investir 5 % de leur PIB annuel d'ici 2035 pour garantir la sécurité individuelle et collective. Dans le cadre de cet engagement, le Canada investira 3,5 % de son PIB dans des capacités militaires fondamentales et 1,5 % de son PIB dans des dépenses essentielles liées à la défense et à la sécurité.

Le Canada a officiellement adhéré à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'Union européenne lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2026. L'instrument SAFE est au cœur du plan Préparation à l'horizon 2030 (en anglais seulement) de l'Union européenne, et la participation du Canada à cette initiative permettra d'améliorer la préparation transatlantique en matière de défense.

Liens connexes

