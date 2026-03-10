GATINEAU, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, l'honorable David Piccini, seront à Ottawa pour annoncer du financement destiné à soutenir les travailleurs de l'Ontario touchés par les droits de douane et les changements sur le marché mondial.

Les ministres seront accompagnés par le ministre des Richesses naturelles de l'Ontario, l'honorable Mike Harris, et le ministre associé des Forêts et des Produits forestiers de l'Ontario, l'honorable Kevin Holland.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 10 mars 2026



Heure : 12 h 30 (HAE)



Lieu : Colline du Parlement Édifice de l'Ouest - Foyer du 2e étage 111, rue Wellington Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Seuls les membres de la tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la conférence de presse. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Michel Figueredo, Directeur, Communications stratégiques et questions d'intérêt, Bureau du ministre, L'honorable David Piccini, Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, [email protected]; Relations avec les médias, Gouvernement de l'Ontario, Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, [email protected]