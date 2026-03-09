OTTAWA, ON, le 9 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Les deux dirigeants ont condamné les attaques de missiles et de drones du régime iranien contre le Qatar. Le premier ministre Carney a exprimé la solidarité du Canada avec le Qatar face à ces attaques et salué le succès des mesures de défense du Qatar. Le premier ministre a remercié Son Altesse pour le leadership personnel dont il a fait preuve pour assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens au Qatar. Il a remercié le Qatar pour le travail de coordination essentiel effectué avec les autorités canadiennes afin de trouver des moyens de transport pour les Canadiens souhaitant quitter le pays.

Le premier ministre et Son Altesse ont discuté des efforts déployés pour favoriser la désescalade du conflit et trouver une solution diplomatique. Conformément au droit international, les dirigeants ont demandé la cessation immédiate des attaques contre les civils et les infrastructures civiles, qui ne font que déstabiliser la région et aggraver la situation économique et énergétique mondiale. Le premier ministre a affirmé l'importance de protéger la sécurité et la souveraineté du Qatar et de ses partenaires de la région.

Le premier ministre et Son Altesse ont souligné l'importance d'intensifier le travail diplomatique pour éviter que le conflit s'étende et provoque des conséquences dans le monde entier. À cette fin, ils ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]