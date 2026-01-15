OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Garder les renseignements à jour dans votre compte de l'ARC est l'une des façons les plus simples d'éviter les retards, de continuer à recevoir vos versements et de faire en sorte que tout se passe bien pendant la période des impôts. Vérifier que vos renseignements sont exacts et que votre compte est accessible vous permettra d'économiser du temps et d'éviter les frustrations.

Vérifiez que vous pouvez accéder à votre compte de l'ARC

Confirmer que vous pouvez vous connecter à votre compte de l'ARC est une étape facile, mais importante à faire avant le début de la période des impôts. Vous pourrez commencer à produire votre déclaration de revenus en ligne à partir du 23 février 2026.

Si vous avez oublié vos renseignements de connexion ou les réponses à vos questions de sécurité, vous pouvez maintenant utiliser nos options libre-service pour retrouver l'accès à votre compte. Il suffit de recommencer le processus d'inscription en ligne. Si vous n'arrivez toujours pas à vous connecter, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone pour que l'un de nos agents du service à la clientèle vous aide à retrouver l'accès à votre compte.

Dès que la période des impôts commence, les volumes d'appels augmentent de manière considérable. Il est donc préférable de communiquer avec nous maintenant si vous avez besoin d'aide pour retrouver l'accès à votre compte.

Ajoutez une option de rechange pour l'authentification multifacteur

À compter de février 2026, l'ARC exigera que les utilisateurs de comptes de l'ARC aient à leur dossier une option de rechange pour l'authentification multifacteur. Cela signifie qu'au moment de vous connecter à votre compte de l'ARC, vous devrez ajouter une deuxième option pour l'authentification multifacteur avant de pouvoir accéder à votre compte. Vous pouvez choisir entre une grille de codes d'accès ou une application d'authentification tierce. L'option de rechange ne peut pas être l'option par téléphone. Toutefois, les utilisateurs pourront continuer d'utiliser l'authentification multifacteur par téléphone comme option d'authentification multifacteur principale.

Pour gagner du temps pendant la période des impôts, ajoutez une option d'authentification multifacteur de rechange dès aujourd'hui en suivant les étapes suivantes :

Connectez-vous à votre compte de l'ARC. Sélectionnez Paramètres de sécurité sur la page d'accueil. Sélectionnez Authentification multifacteur. Suivez les instructions pour ajouter une grille de codes d'accès ou une application d'authentification tierce comme option d'authentification multifacteur de rechange.

Cette nouvelle exigence est l'une des mesures prises par l'ARC pour améliorer la sécurité des comptes, tout en priorisant l'accès des contribuables au libre-service. Une option d'authentification multifacteur de rechange leur permet d'éviter que leur compte soit verrouillé s'ils perdent ou oublient les renseignements d'authentification multifacteur. Cela réduit donc le besoin d'appeler un centre de contact de l'ARC pendant la période la plus occupée.

Gardez vos renseignements personnels à jour

Tenir à jour ses renseignements personnels permet d'éviter les problèmes pendant la période des impôts et de continuer à recevoir ses versements de prestations et de crédits.

Si vous avez déménagé, ou que votre état civil ou votre numéro de téléphone a changé, assurez-vous de mettre à jour ces renseignements dans votre compte de l'ARC avant de produire votre déclaration de revenus.

La bonne nouvelle est que vous pouvez effectuer toutes ces modifications dans votre compte de l'ARC par vous-même sans devoir parler à un agent. Pour savoir comment mettre à jour vos renseignements personnels dans votre compte de l'ARC, consultez les pages suivantes :

Découvrez aussi comment éviter l'attente en vérifiant s'il existe un service numérique plus rapide et plus simple pour les autres tâches que vous souhaitez accomplir.

Commencer à prendre des mesures dès aujourd'hui

En suivant ces étapes, vous pourrez produire votre déclaration de revenus facilement à partir du 23 février 2026. En prenant de l'avance dès aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin d'appeler l'ARC pendant la période la plus occupée de l'année. N'attendez pas, commencez dès aujourd'hui en vous connectant à votre compte de l'ARC!

