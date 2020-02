Conseil fiscal - Étudiants : mettez plus d'argent dans vos poches grâce aux prestations et aux crédits!

OTTAWA, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Vous n'avez pas gagné d'argent ou en avez gagné très peu l'an dernier? Nous pouvons vous aider à produire votre déclaration de revenus pour que vous ne manquiez pas l'occasion d'obtenir un remboursement ou des prestations et crédits. Vous devriez toujours produire votre déclaration de revenus, et la produire à temps pour être admissible aux prestations et aux crédits auxquels vous avez droit. Voici quelques renseignements qui vous aideront.

De l'aide gratuite pour faire vos impôts

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles pourraient être en mesure de préparer votre déclaration de revenus pour vous gratuitement. Allez à canada.ca/impots-aide pour savoir si vous êtes admissible et pour trouver un comptoir d'impôts près de chez vous.

Vous pouvez aussi produire votre déclaration de revenus rapidement et de façon sécurisée en ligne. L'Agence du revenu du Canada (ARC) a une liste de logiciels d'impôt homologués qui sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés. Certains sont gratuits!

Plus d'argent dans vos poches

Voici quelques conseils pour vous aider à économiser durant la période de production des déclarations de revenus :

Pour en savoir plus sur les avantages de produire une déclaration de revenus, allez à canada.ca/impots-etudiants.

