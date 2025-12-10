OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Des représentants de l'Agence du revenu du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias sur les améliorations mises en œuvre par l'Agence au cours des 100 derniers jours afin de mieux servir les Canadiens.

Veuillez noter que toutes les informations communiquées lors de cette séance sont sous embargo jusqu'à la publication du communiqué de presse du ministre et du secrétaire d'État jeudi, au sujet du plan de 100 jours.

Des experts seront disponibles pour répondre aux questions pendant la séance.

Date : le mercredi 10 décembre 2025

Heure : 15 h 30 (HE)

Lieu : Par Teams

RSVP : Les représentants des médias accrédités qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à [email protected].

