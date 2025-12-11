OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour le réseau électrique d'Ottawa. L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique sera aussi sur place. Un point de presse suivra.

Date : le jeudi 11 décembre 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

