OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - En intégrant de nouvelles technologies à notre réseau d'électricité, nous permettrons à notre système électrique de continuer à répondre aux besoins en énergie de nos habitations et de nos entreprises en fournissant une électricité fiable, abordable et à faibles émissions dans tout le pays.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont annoncé aujourd'hui une aide financière fédérale de 6 millions de dollars à Hydro Ottawa limitée (Hydro Ottawa) pour le programme d'accélération des ressources énergétiques décentralisées d'Ottawa (AREDO).

Dans le cadre de ce programme, Hydro Ottawa fera appel à une technique d'analytique prédictive améliorée par l'intelligence artificielle (IA) pour prévoir avec précision les périodes de demande de pointe, ce qui aidera à équilibrer en temps réel l'offre et la demande. Tout cela sera rendu possible grâce à l'utilisation d'une technologie qui transforme les biens appartenant aux clients - comme les thermostats intelligents, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les batteries domestiques - en précieuses ressources adaptées aux besoins du réseau électrique, ce qui permettra à Hydro Ottawa de repérer et d'atténuer de façon proactive les contraintes réseau.

L'optimisation du réseau électrique d'Ottawa - grâce notamment au programme d'AREDO, qui servira d'expérience pilote pour des quartiers en pleine croissance comme Kanata-Nord - permettra aux clients de mieux contrôler leur consommation et améliorera le réseau électrique en utilisant la technologie pour intégrer et gérer efficacement les ressources énergétiques décentralisées.

Optimiser le réseau électrique d'Ottawa rendra nos systèmes électriques plus efficaces et plus résilients et ouvrira la voie à une meilleure rentabilité pour l'avenir.

« Le Canada fait un autre pas en avant dans la création d'un réseau d'électricité plus propre et plus résilient et dans sa marche vers un avenir plus performant. Le programme d'AREDO contribuera à rendre le réseau électrique d'Ottawa plus efficace et réduira le besoin de moderniser à grands frais les infrastructures. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'intégration de l'IA fait augmenter la productivité dans beaucoup de secteurs au Canada, et nous continuerons à investir dans des technologies innovantes. En intégrant l'IA tout en priorisant l'utilisation efficace de l'électricité, Hydro Ottawa aura plus d'électricité disponible dans son réseau. Notre gouvernement développe l'IA au profit de tous et l'utilise pour améliorer la qualité de vie de la population canadienne au quotidien. »

L'honorable Evan Solomon

Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Une gestion de l'électricité intégrant l'IA contribuera à la création d'un réseau électrique plus intelligent, plus propre et plus fiable qui soutiendra l'économie du Canada et placera Ottawa à la pointe de l'innovation énergétique. Ces technologies procureront des avantages directs et mesurables à la population et aux entreprises de la capitale. »

L'honorable David McGuinty

Ministre de la Défense nationale et député d'Ottawa-Sud

« Le programme d'AREDO n'est pas qu'une solution aux contraintes de capacité sur lesquelles nous butons dans les zones en forte croissance de notre ville, comme Kanata-Nord. C'est un plan évolutif pour intégrer une énergie plus propre et plus intelligente ailleurs sur notre territoire de desserte. Grâce à une technologie de pointe associant analytique prédictive de la demande et ajustement précis de la réponse, nous pouvons répondre de manière proactive et en temps quasi réel aux besoins localisés du réseau. En transformant les biens appartenant aux clients en précieuses ressources adaptées aux besoins du réseau électrique, cette stratégie peut changer fondamentalement notre gestion de la charge du réseau. Le programme d'AREDO jouera un rôle clé en mobilisant tout le potentiel des ressources énergétiques décentralisées pour répondre de manière fiable à la demande en énergie dans l'avenir. »

Bryce Conrad

Président et chef de la direction, Hydro Ottawa limitée

« Les six millions de dollars investis par le gouvernement fédéral dans Hydro Ottawa par le biais du Programme d'innovation énergétique de RNCan contribueront à moderniser notre utilisation de l'énergie. Il est encourageant de voir Hydro Ottawa être reconnue pour sa façon exemplaire de mobiliser l'innovation et l'IA afin de consolider notre réseau électrique. Des projets comme le programme d'AREDO permettront aux clients résidentiels et commerciaux de mieux contrôler leur consommation d'énergie. Voilà exactement le genre d'investissement judicieux qui profite aux gens d'Ottawa aujourd'hui tout en préparant notre ville pour l'avenir. »

Mark Sutcliffe

Maire d'Ottawa

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie sobre en carbone.

L'appel de propositions du PIE pour les projets de démonstration de réseaux électriques intelligents soutiendra des projets qui représentent des innovations en ce qui concerne les technologies ou solutions de réseaux électriques intelligents et les mécanismes de marché ou de contrat (les innovations peuvent être propres à un territoire). Par cet appel de propositions, on souhaite entre autres accélérer la modernisation du réseau, améliorer l'accès des clients à des solutions intégrées au réseau, représenter suffisamment un système électrique donné pour orienter de manière valable les futurs facteurs à considérer en matière de déploiement; répondre à des lacunes bien définies du marché en proposant des solutions commerciales; et faire progresser l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité dans le secteur de l'électricité.

Le PIE a lancé récemment un appel de propositions ouvert destiné aux projets qui utilisent l'IA pour accélérer l'innovation énergétique au Canada.

Les organisations intéressées peuvent soumettre leur déclaration d'intérêt (avant 13 h, heure de l'Est, le 11 décembre 2025) ou s'inscrire à la liste de diffusion pour être informées des futurs appels de propositions.

