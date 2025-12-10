OTTAWA, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) envoie maintenant la majorité de la correspondance d'entreprise en ligne par l'intermédiaire du portail Mon dossier d'entreprise dans votre compte de l'ARC plutôt que par courrier papier.

Pour vous assurer de recevoir des avis lorsque vous recevez du nouveau courrier ou lorsque des changements importants ont lieu, ajoutez votre adresse courriel dans votre compte de l'ARC ou mettez-la à jour.

Pourquoi est-il important de mettre à jour votre adresse courriel?

Le fait de garder votre adresse courriel à jour dans votre compte de l'ARC vous assure de recevoir des avis lorsque:

du nouveau courrier, comme des avis de cotisation, des relevés ou des lettres, peut être consulté;

des changements importants sont apportés à votre compte.

Si votre adresse courriel est manquante ou inexacte, vous ne recevrez pas ces avis, même si du nouveau courrier vous est envoyé dans Mon dossier d'entreprise.

Comment ajouter votre adresse courriel dans votre compte de l'ARC ou la mettre à jour

Connectez-vous à votre compte de l'ARC pour accéder à Mon dossier d'entreprise (ou Représenter un client si vous êtes un représentant autorisé). Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Profil. Dans la section Préférences d'avis, sélectionnez Gérer les préférences d'avis. Vérifiez votre adresse courriel. Ajoutez-la ou mettez-la à jour, au besoin.

Nouvelles entreprises : Après avoir reçu vos numéros d'entreprise et de programme, inscrivez-vous pour un compte de l'ARC et ajoutez-y votre adresse courriel.

Comment consulter votre courrier en ligne

La correspondance est considérée comme étant reçue à la date où elle vous est envoyée dans Mon dossier d'entreprise. Pour consulter votre courrier :

connectez-vous à votre compte de l'ARC pour accéder à Mon dossier d'entreprise (ou Représenter un client si vous êtes un représentant autorisé); dans la section Correspondance du menu de navigation de gauche, sélectionnez Courrier; sélectionnez et examinez votre courrier.

Avantages de passer au numérique

Les services numériques de l'ARC vous facilitent la tâche quand vient le temps de gérer les affaires fiscales de votre entreprise. Vous et vos représentants autorisés pouvez produire des déclarations, effectuer des paiements et accéder à des renseignements détaillés sur vos comptes d'impôt. En utilisant les services numériques de l'ARC, les entreprises peuvent :

communiquer rapidement avec l'ARC et donc facilement obtenir des mises à jour ou du soutien;

recevoir des confirmations anticipées à l'égard de renseignements fiscaux;

gérer leurs impôts rapidement et facilement à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile;

aider à réduire l'utilisation du papier, ce qui contribue à un avenir plus propre et plus vert en réduisant le gaspillage.

Pour en savoir plus sur les services numériques de l'ARC, consultez le conseil fiscal Vous cherchez la façon la plus facile et la plus rapide de gérer les impôts de votre entreprise en ligne? Nos services numériques sont là pour vous!.

Demande de courrier papier

Si vous préférez recevoir votre courrier par la poste, vous devez soumettre une demande officielle à l'ARC. Pour en savoir plus, allez à Courrier en ligne pour les entreprises - Canada.ca.

Avez-vous besoin plus de renseignements?

Avez-vous des questions? Avez-vous besoin de renseignements et de conseils de la part de l'ARC? Elle peut vous aider. La page Ressources de l'Agence du revenu du Canada à l'intention des petites et moyennes entreprises donne un accès direct à des services et à des renseignements fiscaux pour les entreprises. Le Service d'agents de liaison offre aussi un soutien gratuit et confidentiel aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants afin de les aider à comprendre leurs obligations fiscales et à gérer leurs revenus et leurs déductions d'entreprise.

SOURCE Agence du revenu du Canada