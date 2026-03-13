OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les particuliers connaissent bien les arnaques fiscales qui peuvent se faire par téléphone ou au moyen d'une lettre, d'un courriel ou d'un texto. Les fraudeurs améliorent constamment leurs tactiques pour amener les gens à leur divulguer leurs renseignements personnels ou financiers. Leur dernière trouvaille? L'intelligence artificielle générative. Pour vous aider à vous protéger, nous vous expliquons ce nouveau type de fraudes pour que vous puissiez les détecter.

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative?

De plus en plus utile dans la vie des Canadiennes et des Canadiens, l'intelligence artificielle (IA) est un terme général qui fait référence à différents domaines de l'informatique, comme la reconnaissance de formes, l'analyse et la classification de données ou l'apprentissage automatique.

L'IA générative est un type d'IA qui crée du contenu selon les requêtes des utilisateurs. C'est le type d'IA le plus utilisé dans le cadre d'arnaques et de fraudes fiscales. Les fraudeurs s'en servent surtout en raison de sa capacité à générer du contenu qui semble créé par les humains, comme des textes, des images, de l'audio, des codes logiciels, des simulations, des vidéos et des données synthétiques.

Pourquoi devrais-je m'inquiéter?

Les technologies d'IA générative sont largement accessibles au public, y compris aux arnaqueurs. L'IA générative aide les fraudeurs inexpérimentés à créer du contenu plus sophistiqué et malveillant, comme de faux sites Web, dont la conception aurait auparavant nécessité beaucoup de connaissances, de temps et de ressources. L'IA générative facilite les activités criminelles des arnaqueurs, ce qui augmente le risque de fraude.

Comment détecter les arnaques fiscales générées par l'IA?

Les technologies d'IA générative peuvent analyser de vastes ensembles de données accessibles au public pour créer des arnaques plus ciblées et plus personnalisées. Par conséquent, elles aident les fraudeurs à reproduire des arnaques, qui surviennent ainsi plus rapidement et plus souvent.

Les arnaques créées par des acteurs malveillants qui utilisent l'IA générative peuvent contenir des erreurs, comme des coquilles, des logos flous, de mauvaises traductions et des différences dans la mise en page. Cependant, l'IA générative peut aussi produire des tromperies plus réalistes et plus convaincantes à partir de communications officielles de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Les signes avant-coureurs des arnaques fiscales peuvent aussi s'appliquer aux arnaques alimentées par l'IA générative. Si vous apprenez à reconnaître ces signes, vous pourrez mieux détecter les arnaques, qu'elles soient générées par l'IA ou non. Si un message vous laisse perplexe, communiquez directement avec l'entreprise, le ministère ou l'organisme concerné.

Tenez-vous au courant des dernières arnaques en consultant régulièrement la page des alertes à l'arnaque.

Comment me protéger contre les arnaques générées par l'IA?

Avant de cliquer sur un lien ou de donner des renseignements personnels, vérifiez les renseignements que vous trouvez en ligne sur les prestations gouvernementales auprès de sources officielles, comme les sites Web officiels du gouvernement du Canada (Canada.ca) ou de votre province ou territoire.

Vous pouvez vérifier auprès de l'ARC ce que vous entendez. Inscrivez-vous à un compte de l'ARC, utilisez les canaux sécurisés de l'ARC pour obtenir des renseignements ou contactez directement l'ARC.

Je me suis fait arnaquer… que dois-je faire?

Si vous croyez avoir été victime d'une arnaque ou que vous remarquez une activité suspecte dans votre compte, signalez-le à l'ARC.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada