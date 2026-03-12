YELLOWKNIFE, NT, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le Nord canadien connaît une période de profonds changements. Le monde devient de plus en plus dangereux et divisé. L'idée que nous nous faisions depuis des décennies de la défense et de la sécurité du Canada est bouleversée. Les changements climatiques font que notre région arctique se réchauffe près de trois fois plus vite que la moyenne mondiale, un changement que les grandes puissances cherchent à exploiter.

Pendant des décennies, les gouvernements canadiens précédents ont pris des mesures pour développer et sécuriser le Nord. Toutefois, ces mesures n'avaient ni l'ampleur ni la portée stratégique appropriées pour répondre aux besoins de cette vaste région. Le nouveau gouvernement du Canada a l'ambition et les moyens nécessaires pour relever ce défi, et le premier ministre Carney collabore avec nos partenaires autochtones et des territoires pour saisir cette occasion. Nous allons de l'avant au moyen d'un plan complet soutenu par des investissements fédéraux de plus de 40 milliards de dollars, y compris plus de 35 milliards de dollars visant à défendre, à développer et à transformer la région de l'Arctique et du Nord du Canada, ainsi que de grands projets représentant autour de 10 milliards de dollars en investissement.

Le Canada passe de la dépendance à la résilience. Nous ne dépendrons plus d'aucun autre pays et bâtirons plutôt un pays plus fort et plus indépendant. Grâce à ce nouveau plan, le Canada assume l'entière responsabilité de la défense de notre souveraineté dans l'Arctique. Nous ferons preuve d'audace pour exploiter les minéraux critiques, l'énergie propre et les corridors commerciaux - et tout le potentiel économique - de la région. Au cœur de ce plan se trouvent 140 000 habitants du Nord et Autochtones, qui bénéficieront de communautés plus fortes, plus viables et mieux connectées, de meilleures possibilités et d'un coût de la vie moins élevé.

À ces fins, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui les nouvelles mesures suivantes, qui s'accompagnent d'investissements de portée historique.

Pour défendre pleinement l'Arctique et le Nord du Canada, dissuader les nouvelles menaces et favoriser la défense continentale des Alliés de l'OTAN et du NORAD, le nouveau gouvernement du Canada :

investit 32 milliards de dollars dans des emplacements avancés d'opération à Yellowknife, à Inuvik et à Iqaluit ainsi qu'à la base d'opérations déployée de la 5 e Escadre Goose Bay. Cela permettra également de renforcer à la fois la puissance militaire et la puissance économique. Cela permettra aux Forces armées canadiennes de défendre l'Arctique sans l'aide des Alliés, afin que le Canada puisse prendre le contrôle de la sécurité de l'Arctique. Cela comprend la modernisation des infrastructures, telles que les aérodromes, les hangars nouveaux ou réaménagés, les installations de stockage de munitions et de carburant, ainsi que les bâtiments et équipements destinés à l'hébergement, à l'entreposage, aux technologies de l'information et au soutien général.

à Yellowknife, à Inuvik et à Iqaluit ainsi qu'à la de la 5 Escadre Goose Bay. annonce deux nouveaux carrefours de soutien opérationnel dans le Nord , à Whitehorse et à Resolute, et deux nouveaux nœuds de soutien opérationnel dans le Nord , à Cambridge Bay et à Rankin Inlet, grâce à un investissement de 2,67 milliards de dollars. Ce réseau permettra aux Forces armées canadiennes de se déployer rapidement et d'intervenir tout au long de l'année dans l'Arctique et le Nord, quelle que soit la distance.

, à Whitehorse et à Resolute, et , à Cambridge Bay et à Rankin Inlet, grâce à un investissement de 2,67 milliards de dollars. investit 294 millions de dollars dans les aéroports de l'Arctique, notamment pour refaire le revêtement de la piste de l' aéroport de Rankin Inlet et moderniser ce dernier ainsi que pour mettre à niveau l' aéroport d'Inuvik . Ces travaux permettront aux aéroports d'accueillir de plus gros avions, ce qui facilitera la liaison entre les communautés nordiques et le reste du pays tout au long de l'année. Ainsi, les militaires et les civils pourront bénéficier de déplacements plus rapides, plus pratiques et à plus faible coût.

et moderniser ce dernier ainsi que pour mettre à niveau l' .

Pour relier, développer et transformer la région de l'Arctique et du Nord du Canada, le nouveau gouvernement du Canada soumet les projets suivants au Bureau des grands projets :

Route de la vallée du Mackenzie Cette autoroute de 800 kilomètres de long deviendra une artère vitale pour la région puisqu'elle fournira un accès essentiel tout au long de l'année aux communautés autochtones et éloignées de la vallée du Mackenzie, en s'appuyant sur un investissement fédéral initial de plus de 100 millions de dollars. Cette route reliera Yellowknife et Inuvik et ouvrira des opportunités commerciales tout au long du tracé.

Route et port de Grays Bay et Corridor économique et de sécurité de l'Arctique Ces projets permettront de raccorder le Nunavut au réseau routier national par les Territoires du Nord-Ouest, créant ainsi la première route de liaison du Canada vers un port en eau profonde sur l'océan Arctique. La combinaison de ces deux projets permettra de relier les gisements de minéraux stratégiques aux réseaux routiers nationaux et aux zones côtières, afin de raccorder le Nord canadien à de nouveaux marchés mondiaux et de garantir un accès fiable aux minéraux canadiens. Le projet de route et de port de Grays Bay est une route permanente d'environ 230 km s'étendant de la frontière du Nunavut jusqu'à un port en eau profonde et un aérodrome à Grays Bay, sur l'océan Arctique, qui revêt une importance stratégique. Le projet comprend un terminal d'exportation en eau profonde pour les minéraux et une piste d'atterrissage, qui pourraient tous deux servir à des fins civiles et militaires. Le projet de Corridor économique et de sécurité de l'Arctique propose la construction d'une route praticable en toutes saisons d'environ 400 km traversant la province géologique des Esclaves jusqu'à la frontière du Nunavut, où elle rejoindra la route de Grays Bay. Collectivement, ces projets permettront de mettre en place les infrastructures nécessaires pour faire avancer les projets miniers potentiels liés au cuivre, à l'or et au zinc, et favoriseront l'intensification des activités d'exploration minière.

et Agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson Ce projet permettra d'augmenter de 60 mégawatts la capacité du réseau hydroélectrique actuel, doublant ainsi la capacité hydroélectrique des Territoires du Nord-Ouest et desservant 70 % des habitants.



Dès le premier jour, le nouveau gouvernement du Canada s'est donné pour mission de défendre et de développer le Nord canadien. Au cours de sa première semaine au pouvoir, le premier ministre Carney a annoncé un nouveau plan visant à renforcer la présence du Canada dans l'Arctique, grâce au programme BOREALIS, qui encourage la recherche de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et d'autres technologies de pointe, tout en augmentant le nombre de soldats sur le terrain. Aujourd'hui, les Forces armées canadiennes maintiennent une présence permanente dans l'Arctique et le Nord, notamment dans le cadre de l'opération NANOOK. Le gouvernement accélère déjà la mise en œuvre de grands projets tels que le projet hydroélectrique de la Nunavut Nukkiksautiit Corporation à Iqaluit et le Corridor essentiel de conservation du Nord-Ouest, et nous avons réalisé d'importants investissements pour construire des infrastructures locales et donner aux habitants du Nord et aux communautés autochtones du Nord les moyens d'améliorer leurs conditions en matière de logement, d'éducation et d'accès aux soins de santé.

Le Canada ne peut compter sur un autre pays pour assurer sa sécurité et sa prospérité. En travaillant en partenariat avec les territoires et les partenaires autochtones pour exploiter tout le potentiel d'une région du Nord unie et connectée, nous pouvons nous donner plus que ce qu'aucun pays ne peut nous enlever. Avec ce nouveau plan ambitieux, le Canada prend le contrôle de son avenir et bâtit un pays plus fort et plus indépendant.

Citations

« Après des décennies d'investissements limités et fragmentaires dans le Nord, le nouveau gouvernement du Canada agit avec l'ambition que méritent cette vaste région et ses peuples. Nous sécurisons chaque parcelle de ce territoire, exploitons ses vastes ressources et mettons en place le réseau solide et connecté de communautés que méritent les habitants du Nord. En cette nouvelle ère, nous ne pouvons compter sur d'autres nations pour assurer notre sécurité et notre prospérité. Nous défendons et bâtissons ensemble le véritable Nord, fort et libre. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Ces investissements continueront de renforcer la présence et la capacité d'intervention de l'équipe de la Défense dans l'Arctique et le Nord, d'améliorer notre capacité d'affirmer la souveraineté canadienne, de favoriser des retombées dans les communautés lorsque cela est possible et de contribuer aux priorités de l'OTAN en matière de dissuasion et de défense. De plus, les efforts déployés par le Canada pour moderniser sa défense continentale témoignent de notre engagement à aider le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et les Forces armées canadiennes à lutter contre les nouvelles menaces qui pèsent sur l'Amérique du Nord. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Nous sommes à un carrefour où la sécurité nationale, la souveraineté énergétique et l'indépendance économique se rencontrent. Dans cette ère d'instabilité mondiale croissante, l'Arctique canadien - et les vastes gisements de ressources critiques et sources d'énergie qu'elle recèle - revêt une importance vitale pour notre avenir, en partenariat avec les gouvernements territoriaux et les peuples autochtones. L'annonce d'aujourd'hui contribuera dans une large mesure à faire des régions nordiques et de ses ressources la porte d'entrée vers un avenir sûr, souverain et prospère pour l'ensemble de la population canadienne. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Pour que le Canada soutienne la concurrence et que la région de l'Arctique soit protégée, nous devons être en mesure de faire circuler les gens et les biens de façon sûre et fiable dans le vaste Nord. Par l'intermédiaire du Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, nous travaillerons de concert avec les peuples autochtones, les gouvernements et les promoteurs de l'industrie pour construire les aéroports et ports maritimes à double usage et les corridors permanents qui seront essentiels pour accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement du Canada et ouvrir la région au reste du monde. Ces investissements font plus que favoriser notre souveraineté : ils comblent le fossé entre notre potentiel nordique et les marchés mondiaux et ils garantiront une prospérité durable d'un océan à l'autre. »

-- L'hon. Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les investissements annoncés aujourd'hui visent à bâtir un avenir plus solide pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ainsi que pour les communautés du Nord et du Canada. Nous travaillons avec des partenaires locaux et les peuples autochtones pour faire avancer des projets qui créeront des emplois, protégeront l'Arctique et renforceront les infrastructures essentielles. En libérant le potentiel du Nord, nous transformons les défis en occasions et bâtissons ensemble un avenir plus prospère. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La force, le potentiel et l'identité de l'Arctique sont au cœur même de notre nation. En renforçant nos capacités de défense et en consolidant les infrastructures essentielles, nous renforçons le leadership, l'innovation et la dynamique qui font déjà progresser la région, et nous bâtissons un Canada plus fort et plus sûr. Ces investissements rendent hommage au leadership de nos partenaires autochtones et contribuent à notre vision commune d'un Nord fort et connecté. »

-- L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

