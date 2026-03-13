BRUCE MINES, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, annoncera des investissements pour des ports propres qui amélioreront les chaînes d'approvisionnement en matériaux de construction. Le ministre MacKinnon, accompagné de Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie-Algoma, de Mme Lory Patteri, mairesse de Bruce Mines, et de Rob Pierce, vice-président principal, planification et développement, chez R.W. Tomlinson Ltd., seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le vendredi 13 mars 2026

Heure :

9 h (heure avancée de l'Est)

Endroit :

R.W. Tomlinson Ltd.

Ontario Trap Rock

9630, King's Highway 17

Bruce Mines (Ontario)

P0R 1C0

Note à l'intention des médias

Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 13 mars » dans l'objet du courriel.

Consultez le site web de Transports Canada .

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et suivez-nous sur X , Facebook , YouTube , Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]