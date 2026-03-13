BRUCE MINES, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Les Canadiennes et Canadiens constatent les effets d'une économie mondiale en constante évolution et imprévisible. Le gouvernement du Canada améliore la compétitivité climatique du Canada en investissant dans des corridors de transport maritime verts et des ports propres, qui favoriseront la croissance économique et permettront de mettre en place un réseau de transport plus propre et plus efficace. La majeure partie du transport maritime national est assurée par des compagnies maritimes canadiennes.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pouvant atteindre 6,4 millions de dollars à R.W. Tomlinson Ltd. pour son projet d'électrification du système étendu de chargement des navires dans l'installation de l'Ontario Trap Rock, à Bruce Mines, dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts.

Ce financement a pour objectif de soutenir l'adoption d'un système étendu de chargement de navires à alimentation électrique afin de remplacer les camions de transport diesel qui acheminent actuellement les agrégats sur une distance de 2,7 km jusqu'au quai commercial de l'Ontario Trap Rock.

En investissant dans des technologies à faible émission de carbone et zéro émission, le projet permettra de réduire les émissions du secteur maritime tout en rendant nos chaînes d'approvisionnement plus efficaces pour le transport des matériaux de construction dans la région des Grands Lacs. Le système électrifié devrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en diminuant le nombre de camions circulant sur la route 17, améliorant ainsi la sécurité et réduisant les répercussions sur la communauté locale.

L'Ontario Trap Rock, dont l'installation est essentielle pour le secteur maritime canadien, produit des agrégats de diabase de haute qualité qui sont fondamentaux pour les projets de construction et d'infrastructure dans toute la région des Grands Lacs et le nord de l'Ontario.

L'Ontario Trap Rock, propriété de R.W. Tomlinson, est le plus grand employeur de Bruce Mines, avec une équipe composée d'environ 50 personnes à temps plein, et la carrière dispose encore de plusieurs décennies de réserves d'agrégats. Le projet, associé à l'agrandissement prévu du quai, aidera l'installation à augmenter ses expéditions annuelles jusqu'à 25 %, contribuant ainsi à assurer la viabilité à long terme de cet important atout économique pour la communauté locale, la province et l'économie canadienne. R.W. Tomlinson est une entreprise familiale canadienne qui existe depuis plus de 70 ans.

De tels investissements contribuent à la création de corridors maritimes verts dans tout le Canada, tout en modernisant les ports et les infrastructures maritimes afin d'améliorer l'efficacité du transport des marchandises et de réduire l'impact environnemental.

« Les chaînes d'approvisionnement du Canada doivent être à la fois compétitives et durables. Des investissements comme celui-ci contribuent à la création de la prochaine génération de corridors de transport verts dans la région des Grands Lacs, réduisant les émissions tout en garantissant le transport efficace et fiable des matériaux nécessaires à la construction de nos communautés. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour Bruce Mines et la région du nord de l'Ontario. Des projets comme celui-ci montrent que les petites villes peuvent mener la voie pour bâtir une économie plus forte tout en protégeant l'environnement pour les générations futures. Je suis fier de voir les travailleurs et les entreprises locales à l'avant-garde de la transition vers une industrie plus propre. »

Terry Sheehan

Député fédéral de Sault Ste. Marie-Algoma

« Ontario Trap Rock joue depuis longtemps un rôle important dans notre communauté et est un employeur local clé. Cet investissement soutient la modernisation de ses activités tout en réduisant la circulation des camions et les impacts environnementaux dans notre région. Des projets comme celui-ci aident à renforcer notre économie locale et à appuyer la croissance durable de Bruce Mines. »

Mme Lory Patteri

Mairesse de Bruce Mines

« En tant qu'entreprise familiale fièrement canadienne opérant depuis plus de 70 ans, R.W. Tomlinson s'engage à investir dans des solutions innovantes et durables. Ce projet à Ontario Trap Rock contribuera à réduire les émissions, à améliorer l'efficacité et à renforcer le transport des matériaux de construction essentiels dans toute la région des Grands Lacs. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour soutenir des transports plus propres et des opportunités économiques durables pour Bruce Mines et le nord de l'Ontario. »

Ron Tomlinson

Président-directeur général

R.W. Tomlinson Ltd.

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la Voie maritime du Saint-Laurent et des côtes Est et Ouest du Canada.

Les objectifs du Programme de corridors maritimes sont les suivants : lutter contre les impacts des émissions du transport maritime sur les communautés et les écosystèmes environnants; aider à accélérer le lancement de la prochaine génération de navires propres; investir dans la technologie d'alimentation à quai; accorder la priorité aux navires à faible émission et à faible bruit dans les ports.

En 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement) pour soutenir l'établissement de corridors maritimes verts (des routes maritimes zéro émission) entre deux ou plusieurs ports. Le Canada s'est engagé à établir des partenariats, avec la participation des ports, des exploitants et d'autres parties prenantes, pour accélérer la décarbonisation du secteur du transport maritime et son approvisionnement en carburant par le biais de corridors maritimes verts.

En 2023, les membres du G7 se sont engagés à soutenir la création d'au moins 14 corridors maritimes verts d'ici le milieu de la décennie, ce qui a conduit le gouvernement du Canada à mettre en place, la même année, le Programme de corridors maritimes verts, doté d'un budget de 149,7 millions de dollars.

