OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Peu importe la façon dont vous décidez de produire votre déclaration de revenus et de prestations, l'Agence du revenu du Canada s'engage à veiller à ce que vous obteniez tous les remboursements ainsi que les paiements de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez être admissible. Si vous avez l'intention de produire votre déclaration sur papier cette année, continuez à lire ce qui suit, car ces renseignements s'adressent à vous!

Date à laquelle vous devriez recevoir votre trousse d'impôt sur le revenu

D'ici le 24 février 2025, environ 500 000 particuliers recevront la trousse d'impôt sur le revenu de 2024 par la poste. Cet envoi postal sera réservé aux particuliers vulnérables qui ont produit leur déclaration de revenus de 2023 sur papier.

La trousse d'impôt sur le revenu contient les renseignements et les formulaires dont les déclarants auront besoin pour produire leur déclaration sur papier. Si vous recevez une trousse, elle comprendra :

une lettre du commissaire de l'Agence;

deux copies de la déclaration de revenus et de prestations;

les formulaires dont vous pourriez avoir besoin, y compris le formulaire 428 pour l'impôt provincial ou territorial (sauf pour la province de Québec);

certains encarts ou formulaires, selon votre admissibilité;

une enveloppe-réponse.

Remarque : L'Agence du revenu suit de près la grève de Postes Canada. Pour en savoir plus sur les répercussions de la grève sur les services de l'Agence, veuillez consulter la page sur les interruptions de service de courrier. Si l'envoi de la trousse d'impôt sur le revenu de 2024 est retardé, l'Agence informera les particuliers dans ses pages Web et dans ses médias sociaux. Pour savoir comment produire votre déclaration en ligne ou télécharger et imprimer votre trousse, voir ci-dessous.

Vous n'avez pas reçu de trousse par la poste?

Si vous ne recevez pas de trousse d'impôt par la poste d'ici le 24 février 2025, ne vous inquiétez pas! Vous pouvez en obtenir une copie en ligne à l'adresse Formulaires et publications - ARC.

Vous pouvez également la commander en nous téléphonant au 1-855-330-3305 (les non-résidents peuvent composer le 1-613-940-8496). Vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale. Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours ouvrables avant de recevoir votre trousse.

Au lieu de vous envoyer une trousse d'impôt sur le revenu, il se peut que l'Agence vous fasse parvenir une lettre par la poste pour vous aider à produire votre déclaration de revenus. Environ 485 000 particuliers qui ont produit leur déclaration sur papier l'an dernier recevront cette lettre qui comprend des renseignements sur la production en ligne ainsi que des instructions sur la façon de trouver, de télécharger et d'imprimer une trousse en ligne.

Obtenez de l'aide fiscale gratuite

Il n'est pas toujours facile de produire sa déclaration de revenus, mais vous pouvez compter sur notre aide! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient remplir votre déclaration pour vous. Les services des comptoirs d'impôts gratuits sont offerts en personne et en ligne. Pour savoir si vous êtes admissible à ce service gratuit et pour trouver un comptoir d'impôts, consultez la page Comptoirs d'impôts gratuits. Si vous produisez votre déclaration de revenus au Québec, allez à la page Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles.

Pour les Autochtones, nous vous invitons à consulter la page Ressources pour soutenir les collectivités. Dans la liste des publics cibles, choisissez « personnes autochtones » et vous trouverez des renseignements et des formulaires propres à votre situation, le cas échéant. De plus, vous pouvez consulter notre fiche descriptive à l'intention des personnes autochtones, qui est offerte en 11 langues autochtones ainsi que la section Ce que vous devez considérer pour les Autochtones.

Déclarer simplement par téléphone

Si vous êtes admissible au service Déclarer simplement par téléphone, l'Agence vous enverra automatiquement une invitation par la poste ou vous avisera par courriel. Ce service gratuit, sécuritaire et facile à utiliser permet aux particuliers admissibles de produire leur déclaration au téléphone. Il n'y a pas de formulaires à remplir ni de calculs à faire, et vous n'avez pas besoin de parler à un agent pour recourir au service.

Pourquoi ne pas produire votre déclaration en ligne?

L'année dernière, près de 93 % des déclarations de revenus ont été produites en ligne! Produire ses déclarations en ligne est sûr et rapide. En effet, l'Agence traite normalement les déclarations en ligne dans un délai de deux semaines, alors que le traitement d'une déclaration sur papier peut prendre jusqu'à huit semaines.

Pour produire votre déclaration en ligne, vous pourrez utiliser le service IMPÔTNET de l'Agence dès le 24 février 2025. Nous avons une liste de logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET, dont certains sont gratuits.

Si vous produisez votre déclaration en ligne et que vous vous inscrivez au dépôt direct, vous pouvez obtenir votre remboursement dans un délai de huit jours ouvrables!

Pour en savoir plus au sujet de nos services numériques, consultez les pages Mon dossier pour les particuliers et Services numériques aux particuliers.

Dates limites de production et de paiement

Notez le 30 avril 2025 dans votre calendrier. En ce qui concerne la plupart des particuliers, il s'agit de la date limite pour produire leur déclaration de l'année 2024. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les interruptions ou les retards de paiement de vos prestations et de vos crédits.

Si vous devez de l'argent à l'Agence, il faut aussi payer tout solde dû au plus tard le 30 avril 2025. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts.

Pour en savoir plus

Allez à Préparez-vous à faire vos impôts afin de connaître les étapes à suivre pour produire votre déclaration de revenus. Vous pouvez également trouver des réponses aux questions les plus courantes à l'adresse Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus. L'Agence mettra à jour ces pages à la fin de janvier 2025.

Si vous voulez obtenir une réponse rapide à une question, vous pouvez vous adresser à Charlie, le robot conversationnel de l'Agence. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur Canada.ca.

