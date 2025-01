OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada a simplifié son processus d'ouverture de session juste à temps pour la période des impôts. Vous pouvez désormais accéder à Mon dossier, à Mon dossier d'entreprise et à Représenter un client en ouvrant une seule session. L'Agence met l'accent sur l'amélioration de ses services numériques pour favoriser le libre-service, tout en veillant à ce que ses services soient sécuritaires et efficaces, et qu'ils répondent aux besoins de la population canadienne. L'amélioration continue des services numériques de l'Agence permet aux contribuables de trouver les renseignements dont ils ont besoin sans avoir à communiquer avec elle. L'Agence est heureuse de faciliter l'accès à ses services numériques grâce à cette solution innovante.

Processus d'ouverture de session simplifié

Auparavant, les contribuables devaient ouvrir une session sur chaque portail de l'Agence pour consulter leurs renseignements. Le nouveau processus d'ouverture de session leur permet d'accéder à Mon dossier, à Mon dossier d'entreprise et à Représenter un client en ouvrant une seule session. Si vous avez déjà un compte de l'Agence, vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. Il vous suffit d'ouvrir une session au moyen de vos justificatifs d'identité existants pour accéder à tous vos renseignements en un seul et même endroit.

Services qui vous sont offerts si vous avez un compte de l'Agence

Un compte de l'Agence vous permet de mettre à jour vos renseignements personnels facilement, d'envoyer des documents en ligne et de vous inscrire au dépôt direct. Grâce à ce compte, vous pouvez accéder à des renseignements importants sur l'impôt et les prestations, et faire vos impôts plus rapidement. Pour en savoir plus sur les différents services disponibles lorsque vous avez un compte de l'Agence, consultez la page : À propos de votre compte de l'ARC - Aide concernant le compte de l'ARC - Canada.ca

Création d'un compte de l'Agence

Si vous n'avez pas déjà un compte de l'Agence, vous pouvez facilement en créer un au moyen du service de vérification des documents de l'Agence. Ce service vous permet de vérifier votre identité et d'obtenir un accès immédiat à votre compte sans avoir à attendre que l'Agence vous envoie un code de sécurité par la poste, ce qui peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables.

Pour utiliser le service de vérification des documents, vous devez être âgé de 16 ans ou plus et avoir un appareil mobile muni d'une caméra pour prendre une photo d'une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Seules les pièces d'identité suivantes sont actuellement acceptées :

un passeport canadien;

un permis de conduire canadien;

une carte d'identité provinciale ou territoriale avec photo.

Au moment de créer votre compte de l'Agence, vous devrez fournir votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et de l'information provenant de votre dernière déclaration de revenus ou de celle de l'année précédente.

Mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre compte de l'Agence

Le nouveau processus d'ouverture de session est sécuritaire. Il a été conçu pour assurer la protection des renseignements personnels de la population canadienne. Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger votre compte de l'Agence :

Surveillez régulièrement votre compte de l'Agence pour déceler toute activité suspecte, comme des changements dont vous n'êtes pas l'auteur ou des demandes de prestations que vous n'avez pas faites. Ce faisant, vous permettrez à l'Agence de traiter toute activité suspecte rapidement.

Modifiez régulièrement votre mot de passe et vos questions de sécurité tout en veillant à ce qu'ils demeurent confidentiels. L'ID utilisateur et le mot de passe que vous choisissez ne doivent servir que pour votre compte de l'Agence et le mot de passe doit être complexe pour qu'on ne puisse pas le deviner.

Tenez à jour vos coordonnées (adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone) pour que l'Agence puisse communiquer avec vous si elle décèle une activité suspecte dans votre compte.

