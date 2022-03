Conférence de Sonia Lebel devant la Chambre de commerce : la CSN et la FTQ réclament un règlement des plaintes de maintien de l'équité salariale

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Des représentant-es de la CSN et de la FTQ sont allés à la rencontre des participant-es de la conférence de Sonia Lebel pour réclamer la fin de la discrimination salariale envers plusieurs titres d'emploi du réseau de la santé et des services sociaux. Ils ont invité la ministre Lebel à régler les plaintes de maintien de l'équité salariale de 2010 et 2015 des préposé-es en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) et de plusieurs titres d'emploi du personnel de bureau et de l'administration.

« Alors que le gouvernement veut refonder le réseau de la santé et des services sociaux, il doit mettre en place tout ce qu'il faut pour améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs. En refusant de reconnaître la discrimination salariale qui perdure pour les PRDM et des titres d'emploi du personnel de bureau et de l'administration, il rate une belle occasion d'agir pour attirer le retenir le personnel », expliquent Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP-FTQ et Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Le Conseil du trésor doit donner le mandat de régler les plaintes

Malgré de nombreuses interventions des trois organisations syndicales, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, refuse toujours de régler les plaintes de maintien de l'équité salariale.

« La ministre Lebel doit se mettre au travail rapidement. Ça fait plus de 11 ans que ces travailleuses attendent qu'on reconnaisse enfin leurs efforts et les modifications dans leur travail. Il est temps d'envoyer le signal que le gouvernement entend respecter sa propre loi sur l'équité salariale », lancent Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP-FTQ et Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

