TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Au Canada, les grands-parents sont aux prises avec un manque d'argent, puisque le coût élevé de la vie a une grande incidence sur leurs finances personnelles et l'aide financière qu'ils offrent à deux générations, soit leurs enfants adultes et leurs petits-enfants.

D'après le Sondage RBC sur les finances familiales 2024 - Édition grands-parents, mené auprès de grands-parents de 55 ans et plus, 21 % des répondants aident actuellement au moins un enfant adulte de 25 ans ou plus et 30 % ont donné de l'argent à leurs petits-enfants. Cette aide n'est toutefois pas sans conséquence financière.

Parmi les grands-parents soutenant financièrement un ou des enfants adultes ou ayant donné de l'argent à un ou des petits-enfants :

la majorité des répondants (54 %) sacrifient leur propre épargne pour fournir cette aide ;

la plupart des répondants (52 %) ont apporté des changements importants à leurs habitudes de vie, ou devront le faire, pour continuer d'offrir cette aide ;

le tiers des répondants (33 %) craignent ne plus pouvoir fournir cette aide ou payer leurs propres dépenses en raison d'un manque d'argent ;

seulement 37 % des répondants ont analysé leurs finances pour connaître l'ampleur de l'aide qu'ils peuvent offrir actuellement ;

seulement 20 % des répondants ont songé à l'incidence de cette aide sur leurs plans de retraite.

Dépendre de grand-mère et grand-père pour l'essentiel

Selon les résultats du sondage, de nombreux grands-parents se sentent de plus en plus obligés de fournir de l'aide financière. Sept répondants sur dix (70 %) ont déclaré que leurs enfants adultes s'attendent à recevoir de l'aide pour payer les dépenses nécessaires, comme la nourriture et les vêtements, et la majorité des répondants (54 %) assurent déjà un tel soutien au moins une fois par mois. En ce qui concerne les petits-enfants, seules les dépenses liées aux études (39 %) devancent le soutien destiné aux frais de subsistance (30 %).

« Il n'est pas rare pour les grands-parents d'aider financièrement les plus jeunes, mais on constate une énorme différence actuellement quant à la nature de ce soutien, puisqu'il est devenu une nécessité, plutôt que l'expression d'une simple volonté d'aider », affirme Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « Il peut s'agir là d'un fardeau financier imprévu dans le budget des grands-parents. Plus la retraite approche, plus de pareils coûts inattendus ont une incidence sur l'épargne-retraite de ces derniers. En outre, ces dépenses supplémentaires peuvent poser un risque immédiat pour ceux qui ont déjà pris leur retraite et qui vivent avec un revenu fixe. »

Le nombre de grands-parents ayant admis ignorer le montant d'argent versé à leurs enfants adultes (43 %) ou à leurs petits-enfants (34 %) est également préoccupant.

« Si vous payez les dépenses essentielles des plus jeunes membres de votre famille en fonction des besoins, il peut s'avérer difficile de comptabiliser tous les montants versés et de connaître leur effet sur vos liquidités et votre épargne », explique Mme Felx. « Peu importe le montant ou la fréquence de votre soutien, nous pouvons vous aider à trouver le juste équilibre entre ce que vous souhaitez offrir et ce que vous pouvez vous permettre de dépenser, afin de combler aussi vos propres besoins, aujourd'hui et dans l'avenir. »

Trois conseils pour maintenir des finances saines

Pour aider les grands-parents à conserver une situation financière saine tout en aidant leurs enfants adultes et leurs petits-enfants, Mme Felx donne les trois conseils suivants.

Ayez souvent des conversations franches avec vos enfants adultes, et ce, le plus tôt possible. Ainsi, vous aurez une compréhension claire des attentes et vous vous assurerez que l'aide financière actuelle ou à venir n'excédera pas vos ressources. Communiquez avec un conseiller financier qui peut vous aider à élaborer un plan prévoyant le montant que vous souhaitez fournir et qui peut déterminer si ce montant convient à vos liquidités actuelles. Une fois votre plan établi, consultez-le souvent pour vous assurer de rester sur la bonne voie. Prévoyez au-delà du présent, surtout à l'approche de la retraite. Il est important de comprendre l'effet de l'aide financière que vous offrez sur votre épargne et votre capacité à payer vos propres dépenses à venir.

Vous trouverez d'autres conseils financiers et ressources à l'adresse suivante: https://www.rbcroyalbank.com/fr-ca/mes-finances-dabord/

Remarques : Les données excluent les réponses « sans objet ».

À propos du Sondage RBC sur les finances familiales 2024 - Édition grands-parents

Sont présentés ci-dessus les résultats d'un sondage national mené à la demande de RBC du 4 au 10 avril 2024 auprès de 1 508 grands-parents canadiens de 55 ans et plus ayant des enfants adultes de 25 ans et plus. Parmi eux, 659 offrent actuellement de l'aide financière à leurs enfants adultes ou ont donné de l'argent à leurs petits-enfants. Tous les répondants étaient membres du Forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, selon un niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené en français et en anglais.

