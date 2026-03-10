OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le sultan et premier ministre d'Oman, Sa Majesté Haïtham ben Tariq Al Saïd.

Le premier ministre Carney a exprimé la solidarité du Canada avec Oman et a remercié Sa Majesté pour les efforts qu'il déploie pour protéger toutes les personnes à Oman, y compris des Canadiennes et des Canadiens. Les dirigeants ont discuté de l'importance de protéger les civils et les infrastructures civiles de toute la région.

Le premier ministre Carney a salué le leadership de Sa Majesté, qui œuvre comme médiateur dans la région depuis longtemps. Les dirigeants se sont dits en faveur d'une désescalade du conflit afin d'éviter d'autres pertes de vies humaines et des conséquences économiques à l'échelle mondiale.

Le premier ministre Carney et Sa Majesté ont convenu de rester en contact.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]