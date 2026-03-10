OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - L'évolution rapide du paysage des échanges commerciaux à l'échelle mondiale est une source d'incertitude et pose des difficultés pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Dans un monde en pleine transformation, nous concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent donc agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs peuvent s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs dont les emplois ont été directement ou indirectement touchés par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien afin de les aider à s'adapter, à se recycler et à réussir, dans le cadre d'une initiative conjointe de réponse tarifaire annoncée aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, l'honorable David Piccini.

Plus précisément, une somme de 228,8 millions de dollars sur trois ans sera investie dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario en vertu de l'Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail afin de soutenir les travailleurs des industries de l'automobile, du bois d'œuvre et de l'acier ainsi que d'autres secteurs touchés directement et indirectement par les droits de douane. Grâce à ce nouveau financement, environ 27 000 travailleurs en Ontario pourront acquérir de nouvelles compétences et saisir de nouvelles possibilités.

Les mesures de soutien de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario seront offertes par l'intermédiaire du réseau ontarien établi de programmes de formation et de services d'emploi, ainsi que par l'intermédiaire de Compétences+ Ontario, une initiative de réponse tarifaire conçue pour les employeurs, les travailleurs et les chercheurs d'emploi. Ces personnes comprennent les suivantes :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois pour lesquels la demande est forte;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se recycler à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs employés qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane ou par l'évolution du marché mondial ou de leurs chaînes d'approvisionnement, ou dans les collectivités qui dépendent considérablement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

Ces fonds aideront les travailleurs à conserver leur emploi, à renforcer leurs compétences ou à se requalifier à mesure que les industries évoluent. Ils aideront également les employeurs ontariens à maintenir en poste leur personnel chevronné en période d'incertitude économique. De plus, ils favoriseront le développement de la main-d'œuvre dans des secteurs à fort potentiel, comme les soins de santé, les métiers spécialisés, l'énergie propre et les ressources naturelles.

La mise en œuvre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario tirera parti de mécanismes existants et nouveaux ou améliorés et bénéficiera de l'apport des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises touchées pour protéger les emplois offrira aux travailleurs touchés par les droits de douane et à ceux qui participent à des accords de Travail partagé de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de requalification dans un contexte économique en évolution.

Cette nouvelle approche transformationnelle témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de l'Ontario de soutenir les Canadiens pendant une période de rajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre‑ solide et confiante afin que les travailleurs puissent composer avec l'incertitude à l'échelle mondiale et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur marché mondial.

« La main‑d'œuvre du Canada excelle lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial évolue, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes et assurer la résilience du Canada face aux défis à l'échelle mondiale. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les travailleurs sont un pilier de notre économie, et ils méritent d'être soutenus lorsque les droits de douane à l'échelle mondiale exercent des pressions sur leurs emplois et leurs industries. Cet investissement aidera les travailleurs à accéder à la formation et aux soutiens dont ils ont besoin pour conserver des emplois syndiqués bien rémunérés et créer de nouvelles possibilités. Notre gouvernement sera toujours aux côtés des travailleurs et de leurs familles. » - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« « Les travailleurs de l'Ontario sont au cœur de notre économie, et notre gouvernement ne reculera jamais devant la nécessité de les soutenir lorsque la situation l'exige. Alors que les droits de douane continuent d'affecter des secteurs clés, nous nous tenons aux côtés des travailleurs et des collectivités qui subissent le plus ces pressions. Grâce à ce financement, nous aidons les travailleurs à se requalifier, à améliorer leurs compétences et à saisir de nouvelles occasions afin qu'ils puissent continuer de travailler, de prospérer et de soutenir leur famille, tout en maintenant l'Ontario fort, compétitif et résilient. »

- Le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario, l'honorable David Piccini

« La main‑d'œuvre de l'Ontario compte parmi les plus talentueuses et les plus recherchées au monde, avec des capacités solides dans les secteurs de l'acier, de la fabrication, du bois d'œuvre et de l'automobile. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales connaissent une réorganisation sans précédent, la Réponse tarifaire pour la main‑d'œuvre Canada‑Ontario donnera aux travailleurs les compétences et les ressources nécessaires pour bâtir une économie plus compétitive, résiliente et prospère. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Nous devons nous unir pour protéger les travailleurs qui dépendent des emplois bien rémunérés du secteur forestier de l'Ontario. Le soutien offert par la Réponse tarifaire pour la main‑d'œuvre Canada‑Ontario fournira aux travailleurs la formation et les compétences nécessaires pour bâtir un secteur forestier plus compétitif et résilient, capable de faire face à l'évolution des marchés et aux incertitudes commerciales. »

- Le ministre des Richesses naturelles de l'Ontario, l'honorable Mike Harris

« Les travailleurs du secteur forestier de l'Ontario subissent de fortes pressions en raison des droits de douane à l'échelle mondiale et des changements dans les marchés. En travaillant ensemble, nos gouvernements fédéral et provincial s'assurent que les travailleurs forestiers puissent accéder à la formation et aux soutiens à l'emploi dont ils ont besoin pour s'adapter, demeurer compétitifs et protéger les collectivités du Nord de l'Ontario. »

- Le ministre associé des Forêts et des Produits forestiers de l'Ontario, l'honorable Kevin Holland

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario, les gouvernements du Canada et de l'Ontario fournissent une formation et des services d'emploi ciblés pour aider les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi environ 925 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 270 000 personnes chaque année en Ontario, y compris à : 130 000 personnes qui ont obtenu un emploi six mois environ après avoir reçu un soutien; 88 000 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 106 000 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 76 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 30 000 apprentis.

À l'échelle nationale, la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario prépare les travailleurs ontariens à saisir de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

Emploi Ontario, financé en partie dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail, offre des services d'emploi et des programmes de formation gratuits aux chercheurs d'emploi, aux travailleurs et aux employeurs, en ligne, par téléphone, par clavardage ou en personne dans plus de 700 points de service à l'échelle de l'Ontario. Au cours de l'exercice 2024-2025, le réseau Emploi Ontario est venu en aide à plus de 693 000 Ontariens.

Le financement au titre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Ontario peut également soutenir les Centres POWER d'intervention en matière d'emploi pour protéger les travailleurs ontariens, Meilleurs emplois Ontario et les Services d'emploi intégrés.

Le gouvernement de l'Ontario accepte continuellement les demandes au titre du nouveau programme Compétences+ Ontario. Les employeurs admissibles et les fournisseurs de services d'emploi et de formation peuvent présenter leurs propositions de projet à l'adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/page/competences-ontario.

