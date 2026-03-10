OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

14 h 15 Le premier ministre participera à la période de questions.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

