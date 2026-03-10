Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
