OTTAWA, ON, le 1er mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Argentine, Javier Milei.

Le premier ministre et le président ont salué les progrès réalisés dans les négociations menées en vue de conclure un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur, un bloc commercial qui, en tant que groupe, représente la cinquième économie mondiale et dont le PIB cumulé s'élève à plus de 4 000 milliards de dollars.

Le premier ministre a mis en relief le rôle qu'occupe le Canada en tant qu'investisseur de premier plan dans le secteur minier en Argentine et les occasions de consolider ce partenariat dans les domaines du commerce, des minéraux critiques, de l'énergie et des investissements. Les dirigeants ont discuté des relations bilatérales dans le domaine de l'industrie de la défense et de la possibilité d'augmenter les exportations canadiennes. Ils ont salué la participation prochaine de l'Argentine à l'opération NANOOK dans le Nord canadien.

Les dirigeants attendent avec impatience le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA, qui débutera le mois prochain et dont le Canada est coorganisateur. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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