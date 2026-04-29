Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
29 avr, 2026, 18:35 ET
OTTAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Oakville (Ontario)
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11 h 55
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Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 15
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Notes à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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