Le jeudi 30 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

29 avr, 2026, 18:35 ET

OTTAWA, ON, le 29 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Oakville (Ontario)


11 h 55           

Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


12 h 15           

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 11 h 15.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada