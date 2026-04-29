GATINEAU, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial évolue rapidement. Face à cette situation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante. Au cœur de cette stratégie figure un plan ambitieux visant la réalisation de projets d'intérêt national, la construction de plus de logements abordables ainsi que la mise en place de nouvelles industries de la défense et d'infrastructures locales plus robustes.

Pour bâtir les prochains ports, ponts, mines ou centres de données, le Canada a besoin de plus de soudeurs, de conducteurs de grues et d'électriciens : en somme, d'une main-d'œuvre qualifiée dans les métiers spécialisés. Beaucoup de jeunes Canadiennes et Canadiens veulent exercer un métier manuel, mais les délais d'attente trop longs, le manque d'occasions et le coût élevé de la formation les découragent.

Le nouveau gouvernement du Canada transforme les choses grâce à l'initiative Une Équipe Canada forte, une nouvelle mesure phare. Aujourd'hui, le premier ministre Carney a mis en lumière ce nouvel effort pancanadien, doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, qui vise à recruter, à former et à embaucher, au cours des cinq prochaines années, de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers désignés Sceau rouge. Annoncée dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps, l'initiative prévoit ce qui suit :

Recrutement : Nous accorderons 2 milliards de dollars afin d' offrir à de jeunes Canadiennes et Canadiens des stages rémunérés qui les préparent au monde du travail et qui mènent directement à des programmes d'apprentissage agréés . Cet investissement contribuera également au lancement du Service d'apprentissage pour bâtir le Canada, qui permettra d' offrir une subvention salariale pouvant atteindre 10 000 dollars à la première année d'un apprenti , de jumeler les apprentis à des possibilités d'emploi et d'offrir une orientation et une aide concrètes aux employeurs en matière d'embauche, de formation et de maintien en poste des apprentis.

Formation : Nous dynamiserons et moderniserons la formation des apprentis afin qu'ils deviennent plus rapidement des travailleurs de métiers désignés Sceau rouge grâce à un investissement de 331 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et de 18 millions de dollars par la suite. Nous accélérerons le passage du programme Sceau rouge à l'ère numérique en mettant en place des examens en ligne, des carnets numériques et des justificatifs de connexion sûrs afin de réduire les délais pour obtenir une certification , notamment en créant un seul numéro national d'apprenti enregistré. Nous élargirons le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin que les centres de formation relevant des syndicats puissent rénover leurs installations, accroître leur capacité et investir dans l'achat d'équipement moderne.

Embauche : Nous accorderons 3,4 milliards de dollars sur 5 ans, à compter de 2026-2027, et 468 millions de dollars par la suite, pour relever les défis susceptibles d'empêcher les apprentis de mener à bien leur formation et d'accéder à un emploi permanent. Nous offrirons une prime à la réussite de 5 000 dollars aux apprentis qui obtiennent une certification Sceau rouge. Grâce à la subvention à la formation d'apprentissage, nous fournirons un supplément de revenu de 400 dollars par semaine pendant que les apprentis suivent une formation technique obligatoire en salle de classe. Ce montant correspond à une aide financière pouvant atteindre 16 000 dollars par apprenti, versée en supplément des prestations d'assurance-emploi .



Une Équipe Canada forte fournira ce qui suit :

Du soutien de bout en bout : Accompagner les jeunes Canadiennes et Canadiens à chaque étape du processus, depuis leur premier intérêt jusqu'à l'obtention de leur premier emploi et de la certification Sceau rouge.

: Accompagner les jeunes Canadiennes et Canadiens à chaque étape du processus, depuis leur premier intérêt jusqu'à l'obtention de leur premier emploi et de la certification Sceau rouge. Des résultats plus rapides : Notre objectif est de réduire de 50 % la durée du parcours menant à la certification.

Notre objectif est de réduire de 50 % la durée du parcours menant à la certification. Une approche sur plusieurs fronts : Nous formerons plus de travailleurs plus rapidement en collaboration avec nos partenaires : les autres ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les syndicats, les entreprises et les Forces armées canadiennes (FAC).

Nous formerons plus de travailleurs plus rapidement en collaboration avec nos partenaires : les autres ordres de gouvernement, les peuples autochtones, les syndicats, les entreprises et les Forces armées canadiennes (FAC). Une grande portée : Un investissement ambitieux de 6 milliards de dollars dans l'initiative Une Équipe Canada forte.

De plus, nous renforcerons les capacités de formation aux métiers spécialisés au Canada par l'intermédiaire des FAC grâce à un financement de 250 millions de dollars. Nous améliorerons les programmes des cadets et des Rangers juniors canadiens afin d'offrir une formation pratique et une initiation précoce aux métiers. Nous lancerons le programme pilote d'acquisition d'expérience dans les métiers de la Réserve, qui proposera une formation aux métiers entièrement payée aux Canadiennes et aux Canadiens qui s'engagent à servir dans la Première réserve.

Grâce à une formation rapide et de grande qualité ainsi qu'un accompagnement complet, l'initiative Une Équipe Canada forte transformera le secteur des métiers spécialisés, attirera davantage d'apprentis sur le marché du travail et fera en sorte que les jeunes Canadiennes et Canadiens soient prêts à bâtir les logements, les projets énergétiques, les ports, les stades et les industries de la défense dont nous avons besoin. Nous offrons aux jeunes Canadiennes et Canadiens des possibilités claires et rémunérées d'accéder à de bons emplois, nous renforçons la main-d'œuvre canadienne de demain et nous nous assurons de bâtir un Canada fort pour tous.

Citations

« Le Canada bâtit en grand : des ports, des mines, des voies ferrées et des millions de logements supplémentaires. C'est le moment idéal pour exercer un métier manuel. L'initiative Une Équipe Canada forte est un effort national qui permettra d'attirer plus de jeunes vers les métiers et le monde du travail, afin que nous puissions bâtir un Canada fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« En lançant Une Équipe Canada forte, nous ouvrons de nouvelles portes aux jeunes Canadiens pour servir leur pays et bâtir des carrières enrichissantes. Cette initiative offre de vrais parcours rémunérés vers les métiers spécialisés, en combinant formation et expérience pratique. Elle donne aux employeurs plus d'occasions d'embaucher et de former la prochaine génération. Elle récompense la réussite par une prime de 5 000 $ à l'obtention de la certification Sceau rouge. Et surtout, elle invite les jeunes à jouer un rôle direct dans la construction d'un Canada plus fort. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

Faits saillants

D'ici 2033, le Canada aura besoin de plus de 1,4 million de nouveaux travailleurs de métiers spécialisés pour construire des logements, agrandir les réseaux de transport en commun et bâtir des infrastructures énergétiques dans tout le pays.

L'initiative Une Équipe Canada forte offrira aux jeunes Canadiennes et Canadiens une expérience professionnelle rémunérée de premier échelon dans le secteur des métiers spécialisés qui mènera à un stage d'apprentissage.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit un Canada fort pour tous. En début de semaine, nous avons également lancé le Fonds pour un Canada fort afin de permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'investir directement dans la croissance du pays et de tirer parti des retombées.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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