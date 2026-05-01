VICTORIA, BC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Dans le budget de 2025, nous avons détaillé notre plan pour bâtir un Canada fort. Depuis, nous avons agi rapidement pour bâtir les grandes infrastructures, les maisons et les industries qui font croître notre économie et qui créent une prospérité durable; pour donner aux Canadiens les moyens de réussir grâce à des carrières plus enrichissantes et une vie plus abordable; et pour protéger nos communautés, nos frontières et notre mode de vie.

Nous avons permis aux Canadiens de faire des économies tangibles, tout en soutenant les principales priorités nationales et en orientant les investissements vers des résultats concrets. Nous maintenons une position budgétaire solide, alors que la Mise à jour économique du printemps de 2026 indique que les déficits projetés sont inférieurs au cours de la durée de la période de projection et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos cibles budgétaires.

La Mise à jour économique du printemps de 2026 représente la prochaine étape de notre plan pour bâtir un Canada fort pour tous. Elle permet de faire le point sur la force de l'économie du Canada, pour que les Canadiens puissent croire en notre plan. Elle contient des allégements ciblés pour rendre la vie plus abordable, soutenir les travailleurs et accélérer la construction de logements et de grandes infrastructures. Elle vient aussi renforcer la compétitivité du Canada et sa croissance économique, tout en proposant des investissements visant à favoriser l'essor et la sécurité des communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a rencontré des représentants de la section locale 230 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) à Victoria pour souligner les principaux investissements prévus dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 pour soutenir les travailleurs et les jeunes.

L'avenir du Canada dépend des personnes qui le bâtissent. C'est pour cette raison que dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement propose des mesures visant à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience et à leur offrir le soutien nécessaire pour réussir.

Nous facilitons l'apprentissage, la formation et l'accès à des débouchés professionnels de qualité en prenant les mesures suivantes :

Créer de nouvelles perspectives pour les jeunes Canadiens : Lancer l'initiative Une Équipe Canada forte, un nouvel effort pancanadien doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars visant à recruter, à former et à embaucher de 80 000 à 100 000 nouveaux travailleurs de métiers spécialisés désignés Sceau rouge au cours des cinq prochaines années, pour répondre aux besoins du Canada dans les domaines du logement, des infrastructures et de la défense. L'initiative prévoit ce qui suit : Recrutement : Nous accorderons 2 milliards de dollars afin d'offrir à de jeunes Canadiens des stages rémunérés qui les préparent au monde du travail et qui mènent directement à des programmes d'apprentissage agréés. Cet investissement contribuera également au lancement du Service d'apprentissage pour bâtir le Canada, qui permettra d'offrir une subvention salariale pouvant atteindre 10 000 dollars à la première année d'un apprenti, de jumeler les apprentis à des possibilités d'emploi et d'offrir une orientation et une aide concrètes aux employeurs en matière d'embauche, de formation et de maintien en poste des apprentis. Formation : Nous dynamiserons et moderniserons la formation des apprentis afin qu'ils deviennent plus rapidement des travailleurs de métiers désignés Sceau rouge grâce à un investissement de 331 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026‑2027, et de 18 millions de dollars par la suite. Nous accélérerons le passage du programme Sceau rouge à l'ère numérique en mettant en place des examens en ligne, des carnets numériques et des justificatifs de connexion sûrs afin de réduire les délais pour obtenir une certification, notamment en créant un seul numéro national d'apprenti enregistré. Nous élargirons le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin que les centres de formation relevant des syndicats puissent rénover leurs installations, accroître leur capacité et investir dans l'achat d'équipement moderne. Embauche : Nous accorderons 3,4 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, et 468 millions de dollars par la suite, pour relever les défis susceptibles d'empêcher les apprentis de mener à bien leur formation et d'accéder à un emploi permanent. Nous offrirons une prime à la réussite de 5 000 dollars aux apprentis qui obtiennent une certification Sceau rouge. Grâce à la subvention à la formation d'apprentissage, nous fournirons un supplément de revenu de 400 dollars par semaine pendant que les apprentis suivent une formation technique obligatoire en salle de classe. Ce montant correspond à une aide financière pouvant atteindre 16 000 dollars par apprenti, versée en supplément des prestations d'assurance-emploi.

Rendre les études plus abordables : Prolonger l'augmentation des bourses d'études canadiennes et des prêts d'études canadiens sans intérêt pour l'année scolaire 2026‑2027, ce qui devrait permettre à 571 000 étudiants de bénéficier de l'augmentation des bourses non remboursables et à 422 000 étudiants de tirer profit de l'augmentation de la limite hebdomadaire des prêts.

Nous aiderons les personnes qui sont déjà sur le marché du travail à trouver plus facilement des possibilités intéressantes, en prenant les mesures suivantes :

Aider les gens de métier à aller là où est le travail : Bonifier la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre, afin qu'il soit plus abordable pour les travailleurs qualifiés de se rendre là où se trouvent les emplois disponibles.

Encourager la propriété collective : Rendre permanente l'exonération fiscale accordée aux fiducies collectives des employés, afin d'aider plus de travailleurs à partager la réussite des entreprises qu'ils contribuent à bâtir.

Dans le cadre du budget de 2025, les jeunes de tout le pays profitent de possibilités d'emplois et de nouvelles perspectives de carrière, grâce aux 175 000 stages soutenus en 2026-2027 par le programme Emplois d'été Canada, la Stratégie emploi et compétences jeunesse et le Programme de stages pratiques pour étudiants.

Le gouvernement du Canada transforme notre économie en passant de la dépendance à la résilience. La Mise à jour économique du printemps de 2026 veille à ce que tous les Canadiens puissent contribuer à bâtir un Canada fort et partager son succès.

Citations

« La Mise à jour économique du printemps de 2026 poursuit sur la lancée de notre budget, en combinant des investissements stratégiques à une discipline budgétaire soutenue, afin de continuer à bâtir un Canada fort pour tous, et afin d'assurer notre prospérité maintenant tout en renforçant notre économie pour demain. En ce moment charnière de l'histoire du Canada, nous gardons le cap malgré le brouillard d'incertitude et les vents contraires à l'échelle mondiale, avec force, détermination et courage, pour bâtir une économie canadienne forte, par les Canadiens et pour les Canadiens. »

- Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François‑Philippe Champagne

« Le Canada, qui s'appuie sur les progrès marqués au cours de la dernière année, est en train de libérer tout son potentiel économique, et c'est grâce au travail acharné des personnes qui construisent, c'est-à-dire celles exerçant un métier spécialisé, que nous atteindrons cet objectif. Les investissements annoncés aideront les gens à lancer leur carrière plus tôt et faciliteront l'apprentissage, la formation et l'accès à des débouchés professionnels de qualité. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Kirstie Hudson, Attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]