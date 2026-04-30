OTTAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - Face à un contexte mondial en pleine mutation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer notre position sur le plan national et approfondir nos relations avec des partenaires fiables partout dans le monde.

Au cours de l'année écoulée, le premier ministre Mark Carney a renforcé et élargi les relations entre le Canada et l'Union européenne (UE) afin d'accroître la certitude, la sécurité et la prospérité pour tous. L'année dernière, nous avons conclu un nouveau partenariat stratégique ambitieux UE-Canada pour l'avenir et le Partenariat de sécurité et de défense afin d'approfondir la coopération dans tous les domaines liés au commerce, à la technologie, à l'énergie et à la sécurité. En février, le Canada s'est officiellement joint à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'UE, ce qui a permis d'ouvrir des possibilités représentant des milliards de dollars et de créer un accès au marché pour les industries, les entreprises et les travailleurs de la défense du Canada. En fin de semaine, le premier ministre Carney participera au 8e Sommet de la Communauté politique européenne qui se tiendra à Erevan, en Arménie. Ce sera la toute première participation du Canada à ce sommet et la première fois qu'un dirigeant non européen y prendra part.

Afin d'accélérer les travaux en cours avec nos partenaires de l'UE, le premier ministre Carney a annoncé aujourd'hui son intention de nommer l'honorable Jonathan Wilkinson comme ambassadeur du Canada auprès de l'UE.

M. Wilkinson possède trois décennies d'expérience liée aux politiques publiques, aux technologies et aux relations économiques internationales. Au cours de son mandat de député de North Vancouver--Capilano, il a occupé les fonctions de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, de ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Avant de se lancer en politique, il a été président-directeur général de plusieurs grandes entreprises spécialisées dans les technologies propres. Auparavant, M. Wilkinson avait également travaillé dans la fonction publique à titre de négociateur constitutionnel et de spécialiste des relations fédérales-provinciales pour la province de la Saskatchewan.

Fort d'une longue carrière dans la fonction publique et d'une expertise dans les domaines de la technologie et de l'investissement, M. Wilkinson possède l'expérience, le discernement et les qualités de leadership nécessaires pour faire progresser le partenariat entre le Canada et l'UE. Dans le cadre de ses fonctions, M. Wilkinson travaillera en étroite collaboration avec John Hannaford, représentant personnel du premier ministre auprès de l'UE.

Le premier ministre remercie l'honorable Stéphane Dion pour ses services distingués et ses contributions en tant qu'envoyé spécial du Canada auprès de l'UE et de l'Europe ainsi que pour ses décennies au service des Canadiennes et des Canadiens.

Citation

« Dans un monde dangereux et divisé, le Canada et l'Europe sont des partenaires de longue date et fiables, qui peuvent encore resserrer leurs liens dans les secteurs du commerce, de l'énergie, de la technologie et de la sécurité. Grâce à sa vaste expérience en tant que ministre, entrepreneur et homme d'affaires, Jonathan Wilkinson fera avancer cette mission afin d'accroître la sécurité, la prospérité et la durabilité des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

M. Wilkinson entrera en fonction au début de l'été.

En 2025, les échanges de biens et de services entre le Canada et l'UE ont atteint une valeur de 178,6 milliards de dollars.

En 2024, les investissements directs du Canada dans l'UE s'élevaient à 297 milliards de dollars, et les entreprises canadiennes avaient créé 275 000 emplois dans les États membres de l'UE.

Les échanges bilatéraux de marchandises entre le Canada et l'UE ont augmenté de plus de 77 % entre 2016 et 2025.

Note biographique

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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