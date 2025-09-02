OTTAWA, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Les dirigeants ont discuté de la catastrophe humanitaire qui se détériore rapidement à Gaza. Le premier ministre a remercié l'émir pour son leadership et a réaffirmé l'engagement du Canada à l'égard d'une solution à deux États dans laquelle un État palestinien indépendant, viable et souverain coexisterait avec l'État d'Israël sous le signe de la paix et de la sécurité. Le premier ministre Carney a également fait part de l'intention du Canada de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui aura lieu plus tard ce mois-ci - une intention qui repose sur la volonté de l'Autorité palestinienne de mener des réformes essentielles.

Le premier ministre Carney a parlé des efforts déployés récemment par le Canada pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, notamment le travail réalisé avec les alliés de la région pour offrir une aide humanitaire urgente à Gaza.

Le premier ministre et l'émir ont aussi discuté de commerce et souligné qu'il y a des occasions d'accroître les investissements au Canada comme au Qatar. Les dirigeants se sont engagés à resserrer la relation commerciale bilatérale, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de la défense.

