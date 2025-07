OTTAWA, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie durant la visite de ce dernier au Canada. C'était la première rencontre en personne des deux dirigeants depuis l'entrée en fonctions du premier ministre.

Le premier ministre Carney a accueilli Sa Majesté le roi Abdallah II. Les dirigeants ont souligné le partenariat de longue date entre le Canada et la Jordanie, y compris sur les plans du commerce, de la défense et de la sécurité. Ils ont discuté des possibilités de renforcer le commerce et les investissements bilatéraux au moment où le Canada diversifie ses partenaires commerciaux et bâtit une économie plus forte.

À cette fin, le premier ministre Carney a annoncé que le Canada affectera 28,4 millions de dollars pour soutenir les mesures visant à accroître la sécurité à la frontière et le développement en Jordanie. Il s'agit notamment d'aider les forces de sécurité jordaniennes à protéger les frontières nationales contre le terrorisme et la criminalité transnationale, d'utiliser l'acier canadien pour réparer les infrastructures frontalières et de réduire les pressions mondiales en contribuant à l'éducation, à la santé et à la création d'emplois pour les réfugiés.

Le premier ministre et Sa Majesté ont discuté de la situation au Moyen-Orient, notamment de l'impératif d'un cessez-le-feu à Gaza, ont appelé à ce qu'une aide humanitaire urgente et vitale parvienne aux civils, et ont indiqué qu'il était crucial de stabiliser la situation en Syrie.

Sa Majesté le roi Abdallah II a remercié le premier ministre Carney de son accueil. Les dirigeants se sont réjouis à l'idée de rester en contact étroit.

