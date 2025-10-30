GYEONGJU, République de Corée, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, et le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en République de Corée.

Les dirigeants ont discuté des possibilités d'approfondir la coopération économique et commerciale, notamment dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). En tant que partenaires fiables dans la région indo-pacifique, les premiers ministres ont exploré des moyens de renforcer la sécurité régionale et de défendre le commerce fondé sur des règles.

Les premiers ministres ont convenu de rester en contact étroit et de continuer de travailler ensemble pour faire avancer des priorités communes.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]