GYEONGJU, République de Corée, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en marge de la Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique à Gyeongju, en République de Corée.

Les dirigeants ont évoqué la longue histoire de collaboration entre le Canada et la Chine, qui repose sur 55 ans de relations diplomatiques et commerciales. Les dirigeants ont convenu que leur rencontre marquait un tournant dans les relations bilatérales. Ils ont réaffirmé leur volonté de renouveler les relations entre leurs pays de manière pragmatique et constructive, en s'appuyant sur les rencontres qui ont eu lieu récemment, notamment celle entre le premier ministre Carney et le premier ministre Li lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que sur la visite de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, et du premier ministre de la Saskatchewan.

Les deux dirigeants ont demandé à leurs représentants d'agir rapidement pour résoudre les questions et les différends liés au commerce qui sont encore en suspens. Ils ont discuté de points délicats concernant certains enjeux, notamment l'agriculture et les produits agroalimentaires, dont le canola, ainsi que les fruits de mer et les véhicules électriques.

Les dirigeants ont également discuté d'un cadre de travail visant à accroître la collaboration dans divers domaines, notamment l'énergie propre et conventionnelle, l'agriculture, la fabrication, la lutte contre les changements climatiques et la finance internationale.

Le premier ministre Carney a accepté l'invitation du président Xi à effectuer une visite en Chine à une date qui convient aux deux parties. Le premier ministre Carney s'attend à faire progresser ces enjeux importants entre le Canada et la Chine et de resserrer les liens entre les deux pays.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]