Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs

ANKARA, Türkiye, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la Lettonie, Edgars Rinkēvičs, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le premier ministre Carney a réaffirmé l'engagement du Canada en faveur de la sécurité transatlantique et de la défense collective de l'OTAN. Le premier ministre a remercié le président Rinkēvičs pour l'accueil continu par la Lettonie des membres des Forces armées canadiennes déployés dans le cadre de l'opération REASSURANCE, la plus vaste mission canadienne outremer.

Afin de resserrer ces liens et de renforcer la sécurité transatlantique, le premier ministre a annoncé que le Canada prolongerait l'opération REASSURANCE jusqu'en 2031 et qu'il porterait notamment à 2 600 le nombre de militaires qui y sont déployés de manière permanente. L'opération REASSURANCE est une mission cruciale de l'OTAN qui contribue à dissuader l'agression russe sur le flanc oriental de l'OTAN et à fortifier notre défense commune.

De plus, le premier ministre a confirmé que le Canada rejoindra la Lettonie et le Danemark en tant que troisième pays-cadre de la Division multinationale Nord de l'OTAN et s'est réjoui à l'idée de resserrer la coopération avec ces deux partenaires afin de renforcer la défense et la sécurité le long du flanc oriental de l'OTAN.

Le premier ministre et le président ont discuté du renforcement du partenariat bilatéral, notamment pour accroître le commerce, l'investissement et la coopération industrielle pour la défense. Le premier ministre Carney a souligné l'adhésion du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE) de l'Union européenne, ce qui génère des occasions d'approvisionnement dans le secteur de la défense. Les dirigeants ont également évoqué la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience ainsi que le potentiel qu'elle a d'améliorer la production de l'industrie de la défense des pays alliés. Le premier ministre Carney a salué le soutien que la Lettonie apporte à cette initiative et a discuté de possibilités d'encourager l'augmentation du nombre d'adhérents.

Le premier ministre et le président ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine et souligné l'importance de maintenir la pression sur la Russie, notamment par le biais de sanctions, tout en poursuivant les efforts visant l'instauration d'une paix juste et durable. Ils ont également échangé leurs points de vue sur les défis régionaux en matière de sécurité, notamment les menaces hybrides.

Le premier ministre Carney et le président Rinkēvičs ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]