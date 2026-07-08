Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen

ANKARA, Türkiye, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le premier ministre Carney a félicité la première ministre Frederiksen pour la formation du nouveau gouvernement au Danemark. Les deux dirigeants ont réaffirmé le partenariat solide entre le Canada et le Danemark et discuté de possibilités d'intensifier la coopération dans les domaines du commerce, de la défense, de la sécurité dans l'Arctique, de l'énergie et des minéraux critiques. Comme les échanges commerciaux bilatéraux ont doublé au cours des dix dernières années, ils ont convenu qu'il existait un potentiel considérable pour élargir les partenariats entre les industries et les entreprises canadiennes et danoises.

Afin de resserrer la coopération transatlantique et de contribuer encore davantage à la défense collective de l'OTAN, le premier ministre a confirmé que le Canada rejoindra la Lettonie et le Danemark en tant que troisième pays-cadre de la Division multinationale Nord de l'OTAN (DMN-N). Étant un commandement à disponibilité opérationnelle élevée, le DMN-N se voit confier des responsabilités essentielles afin de protéger la région du nord de la mer Baltique. Ces responsabilités consistent à planifier et à coordonner des opérations militaires, à échanger de l'information et à effectuer des exercices. Comme le Canada sera un pays-cadre, les Forces armées canadiennes occuperont un rôle de leadership dans ces efforts afin de défendre le flanc oriental de l'OTAN.

Le premier ministre Carney a souligné les efforts que déploie le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, destinée à fournir du financement pluriannuel à faible coût pour des initiatives de défense, de sécurité et de résilience.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à la guerre d'agression que mène actuellement la Russie. Ils ont convenu de maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle négocie en vue de parvenir à une paix juste et durable.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frederiksen ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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