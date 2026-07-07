Le Canada annonce un premier accord dans le cadre du nouvel Accélérateur canadien des minéraux critiques

TRAIL, BC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le Canada entre dans une nouvelle ère minière, caractérisée par la rapidité, l'ampleur et la détermination. Présenté dans le budget de 2025, le nouvel Accélérateur canadien des minéraux critiques (ACMC) stimulera les investissements du secteur privé, accélérera la mise en œuvre des projets et garantira l'approvisionnement en minéraux critiques dont le Canada et le monde ont besoin pour assurer leur souveraineté économique, leur sécurité nationale et la transition énergétique.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a lancé l'ACMC et a annoncé la signature d'un accord d'investissement stratégique entre l'ACMC, le Fonds de croissance du Canada (FCC) et Teck Resources Limited (Teck). L'accord appuie l'accroissement des capacités de production du site de Teck situé à Trail, en Colombie-Britannique, l'un des plus grands complexes de fusion et d'affinage polymétalliques entièrement intégrés au monde.

Initiative de Ressources naturelles Canada mise en œuvre par Exportation et développement Canada (EDC), l'ACMC est un outil d'investissement unique en son genre conçu pour accélérer les projets de minéraux critiques canadiens tout au long de la chaîne de valeur, depuis l'extraction jusqu'à la transformation. L'ACMC permet au gouvernement du Canada d'investir, aux côtés de l'industrie, dans des projets afin de contribuer à leur avancement et de générer des rendements sur investissement qui peuvent être réinvestis dans d'autres projets produisant des retombées pour les Canadiens.

Les activités menées par Teck à Trail, dans le sud de la Colombie-Britannique, permettent actuellement de produire dix-neuf produits, emploient plus de 1 400 personnes et s'appuient sur une longue tradition de production de minéraux critiques. L'expansion s'inscrit dans le cadre d'un investissement potentiel de 850 millions de dollars de Teck pour maintenir et augmenter la capacité de traitement de minéraux critiques sur son site de Trail en puisant dans un portefeuille de sources d'approvisionnement. Cet investissement pourrait lui permettre de doubler la production actuelle de germanium et d'antimoine à Trail et, éventuellement, de se doter d'une nouvelle capacité de production de gallium.

L'accord établit le cadre commercial d'un investissement maximal du FCC de 400 millions de dollars assimilable à une prise de participation et injecté directement dans l'installation. Par le biais de l'ACMC, l'accord permet au gouvernement du Canada d'entamer des négociations en vue de la mise en place d'un accord d'achat comprenant des droits sur une partie de la future production de germanium, d'antimoine et de gallium du projet Trail. Cet accord confortera le Canada dans son rôle de fournisseur fiable de minéraux critiques à l'échelle mondiale.

Le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les territoires pour harmoniser les approches et les priorités ainsi que pour faire avancer les projets selon une approche « Équipe Canada ». En tant que projet prioritaire de la Colombie-Britannique dans le cadre de sa stratégie « Look West », le projet Trail de Teck bénéficiera également de procédures réglementaires simplifiées pour toutes les autorisations nécessaires, et il pourra prétendre à un soutien au titre du Fonds d'investissement stratégique de la Colombie-Britannique.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la volonté du Canada de renforcer la fiabilité de l'approvisionnement en minéraux critiques essentiels à notre sécurité économique et nationale. Le Canada s'engage résolument à mener à bien les projets qui vont dynamiser notre économie, renforcer et diversifier nos chaînes d'approvisionnement et permettre au Canada de s'imposer comme fournisseur mondial de confiance de minéraux critiques et comme superpuissance de l'énergie et des ressources naturelles.

Citations

« Le Canada possède ce que le monde entier recherche, et nous agissons avec détermination pour accélérer la réalisation des projets afin de subvenir à nos besoins et à ceux de nos partenaires. Le nouvel Accélérateur canadien des minéraux critiques vise à tirer parti de l'abondance des ressources canadiennes pour réaliser des projets concrets en offrant à l'industrie la certitude requise pour stimuler les investissements et la croissance, malgré l'instabilité du marché mondial. En collaborant avec des entreprises comme Teck, en nous alignant sur les provinces et les territoires et en nous associant au Fonds de croissance du Canada et à Exportation et développement Canada, nous utilisons tous les outils à notre disposition pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'accord d'aujourd'hui sur l'Accélérateur canadien des minéraux critiques marque une étape importante dans le renforcement de notre résilience économique et l'obtention des ressources essentielles qui faciliteront la transition mondiale vers des technologies plus propres. En concluant des accords d'investissement stratégique dans le riche secteur des minéraux critiques du Canada, nous stimulons l'innovation, créons des emplois bien rémunérés et aidons le Canada à s'imposer encore davantage comme partenaire de confiance dans l'établissement de chaînes d'approvisionnement mondiales résilientes et durables. L'accélérateur contribuera à favoriser la prospérité à long terme en veillant à ce que les Canadiens bénéficient du développement responsable de nos ressources naturelles - en soutenant des collectivités plus fortes, une économie plus concurrentielle et des possibilités durables pour les générations à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre des Finances et du Revenu national

« Grâce à son expertise unique et à sa capacité de mettre en œuvre des instruments financiers structurés sur mesure, l'investissement du Fonds de croissance du Canada soutiendra l'expansion de la seule fonderie canadienne produisant du germanium, un minéral critique essentiel aux applications liées à la sécurité nationale. Gestion d'actifs du Fonds de croissance du Canada se réjouit de mettre de nouveau son expérience au service du gouvernement du Canada. Ce dernier a signé un troisième accord d'achat qui fait du Canada un partenaire fiable de choix pour les acteurs mondiaux cherchant à accéder à d'importants minéraux critiques. »

Yannick Beaudoin

Président-directeur général, Gestion d'actifs du Fonds de croissance du Canada

« L'Accélérateur canadien des minéraux critiques joue un rôle important dans le renforcement de la production nationale et du développement des minéraux critiques, contribuant à garantir au Canada et à ses partenaires un accès fiable aux matériaux essentiels à la défense, à la sécurité et aux industries de pointe. En nous appuyant sur l'expertise d'EDC en matière de financement, nous pouvons concevoir et mettre en place des solutions qui rassemblent différents partenaires, notamment d'autres agences de crédit à l'exportation et des investisseurs privés. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Ressources naturelles Canada, Teck et le Fonds de croissance du Canada pour contribuer à accroître les capacités de transformation ici même, au Canada. »

Alison Nankivell

Présidente-directrice générale, Exportation et développement Canada

« La décision conjointe du gouvernement canadien et de la province de la Colombie-Britannique de considérer comme une priorité l'expansion de Teck à Trail découle de notre engagement mutuel à accélérer ce type de projets nationaux de développement qui génèrent des emplois durables et des retombées économiques pour l'ensemble des Canadiens. Ce projet soutiendra la chaîne de valeur des minéraux critiques et garantira la viabilité à long terme des activités de Teck à Trail - un excellent exemple des progrès que nous réalisons pour stimuler la croissance économique et pour créer des emplois de qualité grâce à notre stratégie "Look West" ».

L'honorable Jagrup Brar

Ministre des Mines et des Minéraux critiques de la Colombie-Britannique

« Les activités de Teck à Trail constituent un pilier de l'écosystème des minéraux critiques en Amérique du Nord. La collaboration avec le FCC et l'Accélérateur canadien des minéraux critiques nous aidera à saisir l'occasion qui s'offre à nous d'augmenter rapidement et de manière significative la capacité de production de métaux stratégiques essentiels et de renforcer des chaînes d'approvisionnement sécuritaires et responsables. En tirant parti de l'infrastructure et de l'expertise existantes à Trail, cette initiative peut fournir une nouvelle source d'approvisionnement en métaux stratégiques tout en offrant des rendements élevés aux actionnaires de Teck. »

Jonathan Price

Président-directeur général,Teck Resources Limited

Faits en bref

La mise en œuvre des accords commerciaux envisagés dans le cadre de l'accord d'investissement stratégique conclu entre l'ACMC, le FCC et Teck reste soumise à certaines conditions, notamment la négociation et la signature des documents définitifs ainsi que l'obtention des autorisations requises.

Les minéraux critiques sont essentiels à la fabrication de nombreux produits utilisés au quotidien (p. ex. appareils médicaux), à la défense ainsi qu'à la transition énergétique (en tant que composants clés de technologies comme les véhicules électriques et les panneaux solaires).

Les marchés mondiaux de ces minéraux peuvent être concentrés et instables. L'ACMC offre aux entreprises la sécurité dont elles ont besoin pour mener à bien des projets à haut risque qui permettent d'exploiter les importants gisements de minéraux critiques du Canada.

Avec l'ACMC, le Canada adopte une approche novatrice en matière d'investissement public en investissant aux côtés de l'industrie, ce qui réduit les risques et mobilise des capitaux à grande échelle. Contrairement aux subventions et contributions traditionnelles, l'ACMC utilise des outils d'investissement qui génèrent des rendements pouvant être réinvestis au fil du temps, apportant ainsi des avantages économiques durables aux Canadiens. L'ACMC servira également à constituer la réserve nationale canadienne de minéraux critiques.

Une coordination, une gouvernance et une expertise solides sous-tendront chaque investissement réalisé dans le cadre de l'ACMC. Ressources naturelles Canada orientera la politique stratégique, Exportation et développement Canada dirigera la mise en œuvre des investissements, et un comité ministériel d'investissement dédié prendra les décisions finales. Une telle approche est gage de rigueur, de transparence et d'harmonisation avec les priorités du Canada en matière d'économie et de sécurité nationale.

L'Accélérateur canadien des minéraux critiques soutient la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui vise à créer davantage de valeur au pays tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Le budget de 2025 a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars sur cinq ans pour créer le Fonds souverain pour les minéraux critiques - désormais l'ACMC -, renforçant ainsi la position du Canada en tant que fournisseur mondial fiable et destination de choix pour investir de façon responsable dans les minéraux critiques.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]