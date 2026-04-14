OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la Finlande, Alexander Stubb, pendant la visite de ce dernier au Canada. Il s'agit de la première visite d'un président de la Finlande au Canada depuis 12 ans.

À la suite du succès du sommet Canada-Pays nordiques qui s'est tenu le mois dernier à Oslo, en Norvège, le premier ministre Carney et le président Stubb ont souligné l'importance pour les pays ayant des vues similaires de collaborer afin d'assurer une sécurité commune et la prospérité économique. Les dirigeants ont publié une déclaration commune.

Dans le cadre du premier pilier de leur coopération, le Canada et la Finlande renforceront leur collaboration dans les domaines de la science, de la recherche et de la sécurité maritime liées à l'Arctique. À cette fin, le Canada et la Finlande ont salué la signature d'un protocole d'accord visant à rehausser leur coopération sur les plans des capacités maritimes et des partenariats industriels.

Ensuite, le premier ministre Carney et le président Stubb se sont engagés à renforcer leur coopération dans le domaine des technologies de pointe afin d'en tirer des avantages économiques communs, d'accroître nos capacités et de réduire nos dépendances dans un paysage numérique de plus en plus concurrentiel. Dans le cadre de cette initiative, le Canada et la Finlande ont signé une déclaration commune visant à renforcer leur coopération en matière de souveraineté technologique et d'intelligence artificielle (IA). Le Canada et la Finlande collaboreront dans les domaines de la recherche et de l'innovation liées au calcul de haut rendement et à l'IA, en permettant l'adoption de l'IA par l'ensemble de l'industrie et des administrations publiques et en cernant des occasions d'investissement dans les petites et moyennes entreprises.

Les dirigeants ont salué la signature d'un protocole d'accord entre Exportation et développement Canada et la société Nokia à l'appui des efforts que déploie cette dernière pour construire des giga-usines d'IA. De plus, le Canada et la Finlande comptent élargir leur collaboration dans les domaines de la recherche, de l'innovation, de la commercialisation et du développement de la main-d'œuvre dans le secteur quantique, notamment par le biais d'une mission commerciale canadienne en Finlande axée sur la technologie quantique. Les dirigeants se sont engagés à resserrer les liens entre les écosystèmes quantiques du Canada et de la Finlande dans leur ensemble, notamment entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises technologiques en démarrage ou déjà établies. Les dirigeants ont par ailleurs souligné le renforcement de la coopération visant la mise en valeur des ressources, notamment les minéraux critiques, afin de soutenir la transition énergétique mondiale.

Enfin, en tant qu'Alliés de l'OTAN et proches partenaires, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à investir 5 % du PIB dans la défense et la sécurité d'ici 2035. Le Canada et la Finlande ont annoncé le lancement de négociations en vue de conclure un accord général sur la sécurité des informations entre nos deux pays qui permettra d'améliorer l'échange de renseignements, d'approfondir la coopération en matière de défense et d'ouvrir de nouvelles possibilités pour nos industries.

Le premier ministre Carney a fait valoir des possibilités de resserrer les relations commerciales entre le Canada et la Finlande, notamment en tirant parti de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

Le premier ministre Carney et le président Stubb ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias : [email protected]