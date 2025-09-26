LONDRES, Royaume-Uni, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, en marge du Sommet mondial pour l'action et le progrès, qui se tient à Londres.

Donnant suite à la dynamique forte issue de leurs rencontres à Ottawa et du sommet du G7 à Kananaskis en juin dernier, le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont souligné l'importance de renforcer les relations économiques et sécuritaires entre le Canada et le Royaume-Uni. Ils ont discuté de l'augmentation des échanges commerciaux grâce à la ratification de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et ont fait part de leur ouverture à un futur élargissement du PTPGP.

Les premiers ministres ont discuté de défis mondiaux urgents, notamment la situation au Moyen-Orient. Ils ont réitéré leur soutien de longue date à une solution à deux États, s'appuyant sur la récente reconnaissance de l'État de Palestine par les deux pays. Le premier ministre Carney a souligné l'importance d'aider l'Autorité palestinienne à mettre en œuvre ses engagements en matière de réforme dans le cadre d'efforts globaux visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Il a également appelé de nouveau le Hamas à se désarmer et à libérer tous les otages.

En tant que membres de la Coalition des volontaires, les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine, qui se défend contre la Russie. Ils ont souligné le caractère essentiel des garanties de sécurité solides pour assurer une paix durable. Les premiers ministres ont également discuté des récentes incursions russes dans l'espace aérien de l'OTAN, soulignant l'importance de veiller à ce que l'OTAN soit prête à dissuader toute agression russe.

Dans un esprit d'amitié, le premier ministre Carney a offert au premier ministre Starmer un chandail de rugby d'Équipe Canada avant la finale de la Coupe du monde de rugby féminin qui opposera demain le Canada à l'Angleterre.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

