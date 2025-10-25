KUALA LUMPUR (Malaisie), le 26 oct. 2025/CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone, en marge du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Les premiers ministres ont souligné la forte dynamique qui caractérise les relations bilatérales croissantes entre le Canada et le Laos, qui ont été appuyées récemment par la transformation du bureau du Canada à Vientiane en une ambassade à part entière plus tôt cette année. Ils ont également discuté du renforcement de la coopération dans un large éventail de secteurs prioritaires, notamment l'énergie, les minéraux critiques et la technologie.

Alors que le Canada cherche à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie, les dirigeants ont discuté de l'importance de faire progresser les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE, lequel permettrait de créer de nouvelles possibilités transformatrices pour les travailleurs et les entreprises du Canada et des pays de l'ANASE. Au cours de la rencontre, le premier ministre Carney a annoncé un investissement de 25 millions de dollars pour aider les États membres de l'ANASE à s'engager avec le Canada dans des négociations sur un accord de libre-échange.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Siphandone resteront en contact étroit.

