BARDUFOSS (Norvège), le 13 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz, à Bardufoss, en Norvège.

Les dirigeants ont assisté à l'exercice Cold Response de l'OTAN, un exercice réunissant environ 30 000 femmes et hommes issus de 14 pays, qui se déroule sur terre, en mer et dans les airs du Grand Nord. Cet exercice renforce notre puissance et notre résilience communes sur les terrains et dans les eaux difficiles du flanc nord de l'OTAN. En effet, l'exercice se déroule dans les fjords, sous des températures négatives et un ensoleillement limité, et sur une neige épaisse.

Le premier ministre Carney a mis en valeur les efforts déployés par le Canada pour renforcer davantage sa présence dans l'Arctique et le Grand Nord afin d'assurer la sécurité de cette région, dont l'importance stratégique ne cesse de croître. Les dirigeants ont salué les efforts déployés par l'OTAN en ce sens, notamment en intensifiant la dissuasion.

Les dirigeants ont discuté de la sécurité internationale, notamment de l'instabilité persistante causée par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ils ont réitéré leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi qu'à une paix juste et durable, soutenue par de solides garanties de sécurité. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation concernant le conflit au Moyen-Orient et ont convenu que le dialogue diplomatique est essentiel pour éviter une nouvelle escalade.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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