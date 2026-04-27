Le mardi 28 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

27 avr, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.

 

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


15 h 45

Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt de la Mise à jour économique du printemps de 2026.

 

 Édifice de l'Ouest 

  Colline du Parlement



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

16 h 00

Le premier ministre assistera au dépôt de la Mise à jour économique du printemps de 2026 à la Chambre des communes.

 

Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada