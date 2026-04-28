OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force au pays et diversifions nos partenariats à l'étranger grâce à un plan ambitieux visant à mobiliser un total de 1 000 milliards de dollars en investissements au Canada au cours des cinq prochaines années.

Afin de mener à bien cette mission, le premier ministre Mark Carney se rendra à Erevan, en Arménie, du 2 au 4 mai 2026, pour participer au 8e Sommet de la Communauté politique européenne, à l'invitation du président du Conseil européen, António Costa, et du premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan. Il s'agit de la première participation au Sommet d'un dirigeant d'un pays non européen. Ce sera également la première visite officielle d'un premier ministre canadien en Arménie en près d'une décennie.

Dans le cadre du Sommet, le premier ministre rencontrera des dirigeants européens afin de resserrer la sécurité collective et de renforcer l'état de préparation de la défense transatlantique, et ce, tout en continuant à soutenir l'Ukraine. Il présentera le Canada comme une destination de choix pour les capitaux et les investissements étrangers, notamment dans les secteurs des minéraux critiques, de l'énergie, de la défense et des technologies de pointe. Ces efforts contribueront à attirer de nouveaux investissements dans les entreprises et les projets canadiens, ce qui créera de nouvelles possibilités pour les travailleurs, les familles et les entreprises au Canada.

Depuis son arrivée au pouvoir, le premier ministre Carney s'emploie à renforcer et à approfondir les relations du Canada avec l'Europe. L'année dernière, nous avons conclu le nouveau partenariat stratégique Union européenne (UE)-Canada pour l'avenir, un programme ambitieux, ainsi que le Partenariat de sécurité et de défense afin d'accroître la coopération dans les domaines du commerce, des technologies, de l'énergie et de la sécurité. En février, le Canada est devenu le premier pays non européen à participer à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE de l'UE), ce qui permet aux industries, aux entreprises et aux travailleurs du secteur de la défense au Canada de bénéficier de milliards de dollars de nouveaux débouchés et d'un accès aux marchés. Ensemble, ces initiatives renforceront la position du Canada dans un monde en évolution, et offriront plus de sécurité, de certitude et de prospérité à long terme à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Citation

« Dans un monde plus dangereux et divisé, le Canada se rapproche plus que jamais de ses partenaires et alliés européens. Unis par nos valeurs communes, nous renforçons notre coopération dans les domaines de la défense, de l'énergie et des technologies afin de bâtir un avenir plus sûr et plus prospère des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sommet de la Communauté politique européenne est un événement biannuel qui réunit des dirigeants de l'ensemble de l'Europe pour discuter d'occasions de collaboration dans le cadre de priorités communes, notamment la consolidation de la démocratie, le renforcement de la sécurité économique et énergétique, le soutien à l'innovation et aux technologies émergentes, et la réponse aux enjeux régionaux. À Erevan, ce 8 e sommet se déroulera sous le thème « Bâtir l'avenir : unité et stabilité en Europe ».

sommet se déroulera sous le thème « Bâtir l'avenir : unité et stabilité en Europe ». L'UE est le deuxième partenaire commercial du Canada dans le monde au chapitre des biens et services. En 2025, la valeur totale des échanges atteignait 178,6 milliards de dollars.

L'UE est la deuxième source mondiale d'investissement direct étranger (IDE) pour le Canada, après les États-Unis. En 2024, le stock d'IDE de l'UE au Canada était estimé à 193 milliards de dollars, alors que l'IDE du Canada dans l'UE totalisait 297 milliards de dollars.

En 2025, les exportations de marchandises du Canada vers l'Arménie totalisaient 25,3 millions de dollars, et les importations de marchandises en provenance d'Arménie atteignaient 12,8 millions de dollars.

Le 23 juin 2025, lors du 20 e Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont conclu le nouveau partenariat stratégique Canada-UE pour l'avenir, un cadre favorisant la collaboration dans des domaines clés, notamment la transformation numérique (intelligence artificielle, cybersécurité et infrastructure numérique).

Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont conclu le nouveau partenariat stratégique Canada-UE pour l'avenir, un cadre favorisant la collaboration dans des domaines clés, notamment la transformation numérique (intelligence artificielle, cybersécurité et infrastructure numérique). Lors du Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont également signé le Partenariat de sécurité et de défense (PSD) entre l'UE et le Canada. Le PSD est un partenariat non contraignant sur le plan juridique qui réaffirme et regroupe nos activités en matière de sécurité et de défense avec les États membres de l'UE au sein d'un cadre politique unique.

Le Canada a officiellement adhéré à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE de l'UE) en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, en février 2026. L'instrument SAFE constitue un pilier essentiel du plan Préparation à l'horizon 2030 de l'UE, et la participation du Canada à cette initiative renforcera l'état de préparation en matière de défense des deux côtés de l'Atlantique.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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