OSLO (Norvège), le 14 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, au cours de sa visite bilatérale en Norvège.

Le Canada et la Norvège étant des Alliés de l'Arctique partageant les mêmes valeurs, intérêts et ambitions, le premier ministre Carney et le premier ministre Støre ont discuté du travail réalisé pour renforcer la sécurité et la résilience de l'Arctique et du Grand Nord.

À l'issue de leur rencontre, les dirigeants ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont annoncé un nouveau partenariat entre le Canada et la Norvège axé sur les technologies spatiales, l'intelligence artificielle (IA), les minéraux critiques et la coopération en faveur de la sécurité euro-atlantique.

Dans le cadre du premier volet de ce partenariat, le Canada et la Norvège renforceront leur collaboration en matière de capacités spatiales et à double usage, notamment l'observation de la Terre, la navigation, les communications par satellite sécurisées et la connaissance du domaine maritime - des capacités essentielles pour la région de l'Arctique et du Nord du Canada.

Ensuite, les premiers ministres se sont engagés à renforcer les capacités souveraines en IA grâce à une action coordonnée. À cet égard, ils ont publié une autre déclaration commune sur les technologies souveraines et l'IA. Les deux pays collaboreront dans les domaines des infrastructures, de la recherche et du développement, de la gouvernance et des normes en matière d'IA, notamment pour promouvoir des chaînes d'approvisionnement sûres et diversifiées.

De plus, le Canada et la Norvège ont signé un protocole d'entente sur les minéraux critiques afin d'accélérer la mise en place de chaînes d'approvisionnement sûres dans ce domaine. Les deux pays entendent accroître le commerce et les investissements dans le secteur minier, notamment en favorisant les échanges d'expertise technique en matière d'exploration minière, d'exploitation minière et de transformation à valeur ajoutée.

Enfin, le premier ministre Carney a souligné les mesures prises par le Canada pour consolider les chaînes d'approvisionnement de défense de ses alliés afin de soutenir la sécurité collective. Les premiers ministres ont discuté des moyens de mobiliser des financements à grande échelle pour renforcer la production de défense et les chaînes d'approvisionnement connexes, notamment par l'intermédiaire de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Ils ont évoqué la collaboration croissante entre les industries de la défense du Canada et de la Norvège, comme en témoigne le contrat de 9,6 millions de dollars attribué récemment à la coentreprise Kongsberg Vanguard LP - un partenariat entre les entreprises norvégiennes Kongsberg Defence & Aerospace et Salt Ship Design ainsi que la société Adaptive Marine Solutions Inc. établie à Ottawa. Cette coentreprise assurera la conception des futurs navires multimissions semi-hauturiers de la Garde côtière canadienne, qui seront construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Støre ont condamné les attaques de missiles et de drones du régime iranien contre des civils au Moyen-Orient et se sont dits très inquiets que la situation s'étende à toute la région. Ils ont estimé essentiel de faire des démarches diplomatiques pour éviter que le conflit prenne de l'ampleur, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les populations civiles et aggraver la situation économique et énergétique mondiale. Les dirigeants ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe et convenu qu'il est impératif d'instaurer une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par de solides garanties de sécurité. Pour favoriser le retour des prisonniers de guerre et des civils détenus illégalement, le Canada et la Norvège, en collaboration avec l'Ukraine, ont annoncé qu'ils allaient organiser une conférence ministérielle à Toronto les 28 et 29 septembre 2026.

À l'heure où le Canada diversifie ses partenariats commerciaux, accélère la réalisation de grands projets d'intérêt national, renforce ses capacités de défense et attire davantage d'investissements dans son économie, le premier ministre Carney a mis en lumière les occasions de resserrer les liens commerciaux avec la Norvège.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Støre d'avoir convoqué le Sommet Canada-pays nordiques demain à Oslo. Le premier ministre Carney s'est dit impatient de participer au Sommet, et les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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