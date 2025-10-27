KUALA LUMPUR, Malaisie, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim, en marge du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Anwar pour son leadership en tant que président de l'ANASE en 2025 et a souligné l'importance que revêt le Sommet pour l'établissement de nouveaux liens, le renforcement de la coopération et l'ouverture de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises partout dans le monde.

Les dirigeants ont salué la signature d'une lettre d'intention entre le Canada et la Malaisie visant à approfondir les investissements dans le gaz naturel liquéfié, le pétrole, l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Ils ont souligné la possibilité de renforcer davantage les liens économiques entre le Canada et la Malaisie, dont les échanges commerciaux s'élèvent déjà à plus de 5 milliards de dollars. Ils ont mis l'accent sur les possibilités de collaboration future, y compris en ce qui a trait à l'énergie propre et conventionnelle, aux minéraux critiques, à la défense et à l'intelligence artificielle.

Le premier ministre a évoqué la nouvelle mission du Canada visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie et des occasions offertes dans la région pour faire progresser cette mission, notamment en accélérant les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Anwar ont convenu de rester en contact étroit.

