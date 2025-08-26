BERLIN, Allemagne, le 26 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz, à Berlin, en Allemagne.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont discuté des étapes à venir pour faire avancer le Plan d'action sur les minéraux critiques adopté par le Canada et l'Allemagne lors du Sommet du G7 de cette année. Le premier ministre a souligné que le Canada était prêt à développer et à stocker des minéraux critiques essentiels dans les domaines de la défense et de la technologie, notamment pour le développement rapide de l'IA. Les dirigeants ont discuté de l'importance de diversifier les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement en énergie, ainsi que du rôle essentiel que le Canada est en mesure de jouer au sein des chaînes d'approvisionnement de l'Allemagne en minéraux critiques et en énergie.

Les dirigeants ont également discuté d'enjeux pressants à l'échelle mondiale, soulignant les efforts en cours visant à instaurer la paix et la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe. En tant que membres de la Coalition des volontaires, ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine et l'importance de mettre en place des garanties de sécurité solides et crédibles. Ils ont salué l'étroite coordination des efforts avec les États-Unis dans ces dossiers.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont convenu de rester en contact étroit.

