Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz

ÉVIAN, France, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Le premier ministre et le chancelier ont souligné la coopération considérable et sans précédent entre le Canada et l'Allemagne au chapitre de l'énergie, des minéraux critiques et des technologies de pointe. En un an, le Canada et l'Allemagne ont signé de nouveaux accords sur l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et les technologies liées aux batteries, lancé l'Alliance pour la souveraineté technologique et établi plus de six nouveaux partenariats en matière de minéraux critiques. Plus récemment, la société Ksi Lisims LNG, établie en Colombie-Britannique, a conclu des partenariats historiques avec les entreprises allemandes Securing Energy for Europe (SEFE) et Unifer pour fournir chaque année du gaz naturel liquéfié canadien à l'Allemagne.

Le premier ministre et le chancelier se sont félicités de la mise en place de nouveaux partenariats d'investissement entre leurs nations, dont deux nouveaux partenariats au Manitoba qui mettent à contribution l'entreprise canadienne Sio Silica, l'entreprise allemande RCT Solutions et d'autres partenaires. Le premier partenariat permettra de soutenir un projet de silice de grande pureté afin d'extraire du sable de silice pur à plus de 99,9 %. Ce matériau est très important dans la fabrication de panneaux solaires et de semi-conducteurs, dans le secteur de l'industrie de pointe et pour les technologies liées à la défense. Le deuxième partenariat contribuera à la création d'un centre pleinement intégré de fabrication de produits d'énergie solaire.

Les dirigeants ont également publié une déclaration commune sur les minéraux critiques.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont discuté de la solide relation bilatérale en matière de défense et de sécurité. Pour faciliter la collaboration des industries canadienne et allemande de la défense, ils ont annoncé la conclusion des négociations entourant un nouvel accord sur la sécurité générale de l'information, qui fournira plus d'occasions d'approvisionnement en matière de défense aux entreprises canadiennes. Le premier ministre Carney a aussi souligné les efforts du Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, qui offrira du financement pluriannuel à faible coût pour des initiatives de défense, de sécurité et de résilience.

Les dirigeants ont réaffirmé leur soutien constant à l'Ukraine et ont convenu qu'il était essentiel de maintenir la pression sur la Russie dans l'objectif de parvenir à une paix juste et durable. Ils ont discuté de la situation au Moyen-Orient, salué l'accord de paix conclu entre les États-Unis et l'Iran, et insisté sur l'impératif d'atteindre une paix durable.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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