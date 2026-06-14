Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly

WESTPORT, Irlande, le 14 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly, durant sa visite bilatérale en Irlande.

Le premier ministre Carney et la présidente Connolly ont évoqué la véritable fraternité qui unit le Canada et l'Irlande, ancrée dans une histoire et des valeurs communes ainsi que des relations durables entre leurs peuples. Ils ont souligné la coopération bilatérale grandissante, notamment les progrès réalisés hier par le premier ministre Carney et le taoiseach Martin. Ils ont aussi discuté de l'engagement du Canada et de l'Irlande à l'égard du multilatéralisme et des moyens de soutenir la réforme d'institutions telles que les Nations Unies.

Rappelant l'héritage que partagent les deux pays, les dirigeants se sont réjouis du lancement de l'initiative Canada-Irlande 180 l'an prochain. Cette initiative marquera le 180e anniversaire de l'arrivée au Canada de plus de 100 000 Irlandais qui fuyaient la famine. Le premier ministre Carney a indiqué que le Canada allait injecter jusqu'à 2 millions de dollars dans cette initiative. Ce financement permettra de soutenir des artistes irlandais et canadiens et de célébrer la culture et l'histoire. Il donnera également l'occasion aux festivals, galeries d'art et institutions de raconter des histoires.

Le premier ministre Carney a remercié la présidente Connolly pour son hospitalité, de même que celle des gens du comté de Mayo et de toute l'Irlande, pendant sa visite.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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