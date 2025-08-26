RIGA, Lettonie, le 26 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de la Lettonie, Evika Siliņa.

Le premier ministre Carney et la première ministre Siliņa ont mis en relief les relations bilatérales fortes et croissantes entre le Canada et la Lettonie. Ils ont également discuté de l'importance de la paix et de la sécurité pour la croissance économique, ainsi que de la promotion du partenariat économique entre le Canada et l'Europe, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale et de la production de matériel de défense.

Les dirigeants ont souligné l'importance de l'OTAN ainsi que la nécessité de mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie et d'assurer une paix juste et durable pour l'Ukraine, y compris d'obtenir de solides garanties de sécurité.

Le premier ministre Carney a souligné l'engagement du Canada envers la sécurité de la Lettonie et de la région, comme en témoigne la prolongation de l'opération REASSURANCE annoncée aujourd'hui. Le premier ministre a également remercié le gouvernement et la population de la Lettonie pour l'accueil réservé aux membres des Forces armées canadiennes.

Les premiers ministres ont convenu de rester en contact régulier.

