08 oct, 2025, 18:59 ET
OTTAWA, ON, le 8 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
|
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
