Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
9 h 00
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiens et les Canadiennes. Il sera accompagné du ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.
Notes à l'intention des médias :
16 h 30
Le premier ministre rencontrera le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Note à l'intention des médias :
Montréal (Québec)
19 h 30
Le premier ministre encouragera l'Équipe nationale masculine de soccer du Canada lors d'un match international amical contre les Socceroos de l'Australie.
Note à l'intention des médias :
