Le vendredi 10 octobre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

09 oct, 2025, 19:18 ET

OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



9 h 00

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiens et les Canadiennes. Il sera accompagné du ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne.




Notes à l'intention des médias :  

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 15.


16 h 30

Le premier ministre rencontrera le président de la FIFA, Gianni Infantino.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


Montréal (Québec)



19 h 30

Le premier ministre encouragera l'Équipe nationale masculine de soccer du Canada lors d'un match international amical contre les Socceroos de l'Australie.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool et diffuseur hôte

