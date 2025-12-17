Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 déc, 2025, 17:23 ET
OTTAWA, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
|
Fermé aux médias
|
10 h 45
|
Le premier ministre prononcera une allocution et tiendra un court point de presse en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Une cérémonie de signature suivra.
|
Notes à l'intention des médias :
|
15 h 30
|
Le premier ministre tiendra une rencontre virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article