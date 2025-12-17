Le jeudi 18 décembre 2025 English

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.



Fermé aux médias


10 h 45           

Le premier ministre prononcera une allocution et tiendra un court point de presse en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Une cérémonie de signature suivra.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

15 h 30           

Le premier ministre tiendra une rencontre virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires.



Fermé aux médias

