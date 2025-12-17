OTTAWA, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ -

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.





Fermé aux médias



10 h 45 Le premier ministre prononcera une allocution et tiendra un court point de presse en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Une cérémonie de signature suivra.





Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne. 15 h 30 Le premier ministre tiendra une rencontre virtuelle avec les premiers ministres des provinces et des territoires.





Fermé aux médias

