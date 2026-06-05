Compte rendu - Le ministre LeBlanc discute de priorités communes avec les dirigeants municipaux du Canada lors de la conférence annuelle de la Fédération canadienne des municipalités

EDMONTON, AB , le 5 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, a rencontré aujourd'hui les dirigeants municipaux et Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), lors de la conférence annuelle de la FCM. Plus de 1 700 participants ont pris part à la conférence, dont plus de 500 dirigeants municipaux élus, dans le but de souligner l'importance de la collaboration entre tous les paliers de gouvernement en vue d'obtenir des résultats concrets pour les Canadiens et les Canadiennes et de bâtir une économie résiliente et compétitive.

Le ministre a réaffirmé que le gouvernement fédéral demeure résolu à soutenir les administrations municipales, reconnaissant leur rôle essentiel dans la représentation de plus de 90 pour cent des Canadiens et des Canadiennes d'un océan à l'autre.

Le ministre et la présidente de la FCM ont discuté de l'importance d'une approche d'Équipe Canada dans nos négociations avec les États-Unis, de la promotion du commerce intérieur, de l'accélération des investissements et des projets d'infrastructure nationale, ainsi que de la coordination des efforts pour lutter contre l'itinérance et améliorer l'accessibilité au logement.

Dans le cadre du budget de 2025, le gouvernement du Canada investit environ 280 milliards de dollars sur cinq ans pour construire de nouvelles infrastructures, protéger nos collectivités et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur essor.

Le ministre a remercié la FCM pour son leadership et son engagement sans failles, réaffirmant la nécessité d'une coopération continue entre tous les paliers de gouvernement pour garantir la résilience, la productivité et l'inclusivité du Canada.

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SOURCE Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l’Unité de l’économie canadienne

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