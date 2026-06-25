Le Canada investit dans des projets d'innovation et d'efficacité énergétiques en Alberta

INNISFAIL, AB, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures visant à soutenir notre secteur de l'énergie, à créer de bons emplois et à réduire les émissions pour faire de notre pays une superpuissance énergétique.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, a annoncé un financement de plus de 19,4 millions de dollars pour la réalisation de 13 projets en Alberta qui contribueront à stimuler l'innovation dans le domaine de l'énergie propre, à améliorer la fiabilité et à accroître l'efficacité énergétique dans le secteur industriel canadien.

Ces investissements viennent soutenir le gouvernement du Canada dans ses vastes efforts pour moderniser et élargir les réseaux d'électricité, pour améliorer la fiabilité et l'abordabilité des réseaux et pour répondre à la demande croissante d'électricité dans le cadre de la Stratégie nationale d'électrification.

Citation

« Le secteur albertain de l'énergie est essentiel à l'économie canadienne, et notre gouvernement veille à ce que ce secteur demeure moderne et efficace pour pouvoir poursuivre sur cette lancée pendant des années. Ces investissements viennent soutenir des solutions concrètes qui améliorent le rendement énergétique, renforcent les réseaux électriques, réduisent les émissions et aident les industries albertaines à être plus compétitives dans des marchés mondiaux en mutation rapide. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes (PIIMV) et du Programme d'innovation énergétique (PIE).

Le PIIMV soutient la mise en œuvre de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'énergie dans le secteur industriel canadien pour contribuer à réduire les émissions, à abaisser les coûts et à accroître la compétitivité.

Le PIE fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]